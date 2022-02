Les sports d’hiver ont leur place aux Olympiques

Vous connaissez peut-être cette expression latine, Citius Altius Fortius, qui signifie plus vite, plus haut, plus fort.

Ces mots ont été prononcés avec passion par le père dominicain Henri Didon pendant une cérémonie d’ouverture d’une épreuve sportive scolaire en 1881.

Ce jour-là, Pierre Fredy de Coubertin était présent. En 1894, au moment de l’annonce du rétablissement des Jeux olympiques, Pierre de Coubertin propose comme devise officielle cette expression restée gravée dans sa mémoire.

Photo courtoisie, CIO

Les jeux de l’ère moderne

En 1896, Athènes, ville hôte des premiers Jeux olympiques de l’ère moderne, accueille les athlètes masculins de 14 nations.

Notez qu’aucune femme n’est admise en tant qu’athlète avant 1900.

Les participants s’affrontent dans neuf disciplines sportives au programme.

Les athlètes qui arrivent les premiers reçoivent une médaille d’argent ainsi qu’un rameau d’olivier. Les seconds, une médaille de bronze, cependant les troisièmes n’obtiennent absolument rien.

L’or, l’argent et le bronze ne sont distribués aux vainqueurs qu’à partir de 1904.

La vedette de ces premières olympiades modernes est Spyridon Louis, un berger grec de 20 ans. Il remporte la première place au marathon devant 100 000 spectateurs !

Photo courtoisie, CIO

Cette année, la ville de Pékin accueille le monde entier pour ce grand rendez-vous sportif, les Jeux olympiques d’hiver.

Il faut savoir qu’au départ, Pierre de Coubertin est plutôt défavorable à ce que des Jeux olympiques se tiennent en hiver.

Avec le temps cependant, il se laisse convaincre que tous les sports, même hivernaux, ont leur place aux Jeux.

S’il n’y a pas spécifiquement de Jeux d’hiver, on organise entre 1907 et 1924, en France, la Semaine internationale des sports d’hiver.

À Chamonix pour commencer

C’est cette dernière édition, celle de 1924 à la station française de Chamonix-Mont-Blanc, qui est le point de départ des Jeux olympiques d’hiver.

Photo courtoisie, CIO

En fait, quelques mois après l’événement, on décide de prendre les six épreuves au programme pour établir les marques des premiers Jeux olympiques d’hiver de l’histoire : le bobsleigh, le curling, le hockey sur glace, le patinage, le ski nordique (ski de fond) et la patrouille militaire.

Lors de ces premières olympiades, les athlètes de la Finlande et de la Norvège remportent 28 médailles, ce qui représente plus que l’ensemble des autres nations participantes. Les gagnants de ces disciplines sont devenus des champions olympiques !

Quatre ans plus tard, Saint-Moritz en Suisse est choisi par le Comité international olympique pour accueillir les seconds Jeux olympiques d’hiver.

C’est d’ailleurs lors de ces jeux qu’une adolescente norvégienne de 15 ans, Sonja Henie, marque l’histoire en remportant la compétition de patinage artistique.

Sonja Henie avait fait ses débuts à l’âge de 11 ans seulement à Chamonix.

Puis à l’extérieur de l’Europe

En 1932, on organise les jeux pour la première fois à l’extérieur de l’Europe, soit à Lake Placid dans l’État de New York.

Même s’il y a moins d’athlètes qu’en 1928, ces Jeux olympiques marquent la mémoire collective.

C’est la première fois que l’on voit apparaître de vrais podiums pour la cérémonie de remise des médailles.

C’est également lors de cette rencontre qu’Edward Eagan, champion olympique de boxe aux Jeux d’été, remporte l’or en bobsleigh aux Jeux d’hiver. Il devient ainsi le seul médaillé d’or en été et en hiver.

Photo courtoisie, CIO

Quatre ans plus tard, les villes allemandes de Garmisch et Partenkirchen s’unissent pour organiser l’édition de 1936.

Photo courtoisie

Ces Jeux sont une répétition pour le régime nazi dirigé par le dictateur fasciste Adolf Hitler qui accueillera le monde à Berlin l’été suivant.

Photo courtoisie, Heinrich Hoffmann

Après une pause durant la Seconde Guerre mondiale, les cinquièmes Jeux olympiques, surnommés Jeux du renouveau, sont finalement présentés en Suisse en 1948 après 12 ans d’interruption.

L’Allemagne et le Japon n’ont pas l’autorisation d’y participer.

Photo courtoisie, Calgary Stampede

La deuxième fois à Pékin

Du 4 au 20 février, en pleine pandémie de la COVID-19, la Chine reçoit les athlètes du monde entier pour les 24e olympiades d’hiver.

Photo courtoisie, CIO

Pékin en a obtenu l’organisation devant la ville d’Almaty au Kazakhstan.

C’est la deuxième fois de l’histoire qu’une ville chinoise est l’hôte des Jeux olympiques après les olympiades d’été de 2008 à Pékin, devenant ainsi la première ville à accueillir à la fois les Jeux olympiques d’hiver et d’été.

Depuis 1896 où seuls les hommes avaient le privilège de participer aux Jeux olympiques, des avancées en matière d’égalité ont ouvert la voie à plusieurs athlètes de partout à travers le monde.

Plus de 125 ans après les premiers Jeux modernes, le mot « ensemble » a été ajouté à la devise olympique voulant mettre de l’avant l’idée qu’il s’agit de Jeux pour tous.