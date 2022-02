Lettre à un formidable ami

Il y a quelques mois, je vous parlais de mon ami David Ouellette, un intellectuel brillant, frappé par un cancer incurable.

Cela ne l’a pas empêché de lutter de toutes ses forces au fil des mois, et jusqu’au dernier moment, avec un vrai stoïcisme, qui force l’admiration.

Dans la nuit de lundi à mardi, il nous a quittés.

Courage

Sa bataille a duré 18 mois. Il s’est battu, cela va de soi, en suivant les traitements indiqués, mais surtout, si je puis dire, en continuant à vivre pendant tout ce temps, sans jamais permettre au cancer d’occuper toutes ses pensées. Jusqu’au dernier moment, cet intellectuel engagé s’est préoccupé du sort de la cité.

C’était un homme généreux, cultivé, élégant, un Québécois juif habité par le souci de ses deux patries. Dans ses derniers jours, il écrivait, au terme d’une brève réflexion sur sa vie : « Je pars avec deux regrets, outre le plus cruel, celui de la séparation avec mon adorée Karina : laisser le Québec et Israël à l’état de pays qu’il reste à achever. Ça viendra. »

David était aussi photographe de vocation. Il aimait les paysages urbains et savait les saisir génialement. À l’automne, il a surmonté sa modestie naturelle et s’est laissé convaincre de rassembler ses photos préférées dans un album, Errances et ancrages.

David avait le sens de la véritable amitié. Je me rappellerai toute ma vie nos dîners et soupers, tout au long de sa maladie. Avec un camarade, nous nous rendions chez lui chaque semaine, pour dîner, et nous repartions en fin d’après-midi, après avoir parlé des sujets qui nous obsédaient, en riant de bon cœur des sottises de notre temps.

Au moment de partir venait le moment du verre de plus, que personne n’aurait eu l’idée de refuser.

Quand nous soupions, souvent chez des amis communs, la soirée se terminait très tard : nous comprenions tous que notre ami goûtait chacune de ces rencontres comme s’il s’agissait de la dernière. Je ne veux pas abuser de certains mots, mais il y avait quelque chose de sacré dans ces moments.

Et cet automne, à deux reprises, entre deux chimios, il est venu à Paris avec sa merveilleuse épouse, Karina, qui a veillé sur lui de la plus émouvante manière. Ces deux-là s’aimaient comme tous les couples devraient s’aimer.

Écoutez la rencontre Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau diffusée chaque jour en direct 10 h via QUB radio :

Paris

À Paris, David était heureux. Il y retrouvait, par la magie des lieux, une énergie qu’il n’avait plus au Québec. Il y avait quelque chose de fascinant à revoir le David d’avant la maladie. Et secrètement, j’ai espéré un miracle. Mais le miracle n’est pas venu.

Il y a quelques jours, il m’a écrit, pour m’annoncer que son heure arrivait. Nous nous sommes écrit nos lettres d’adieux.

Je lui ai juré de poursuivre nos combats, de demeurer fidèle à notre amitié, à ce que nous avions en partage.

Adieu mon ami, et peut-être, au revoir.