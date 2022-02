Loi 96: manigances libérales et lâcheté caquiste

Pendant que les libéraux font la fine bouche devant le projet de loi 96 tout en feignant d’être d’accord avec l’esprit de la loi 101, les caquistes font mine de se soucier de la langue tout en misant sur notre disparition.

Je m’entretenais avec la présidente de la société Saint-Jean-Baptiste, Marie-Anne Alepin, l’autre jour et je lui demandais des nouvelles du feuilleton interminable du projet de loi 96.

Étudié et sondé virgule par virgule, ledit projet de loi avance à la vitesse de l’escargot, m’a-t-elle expliqué.

Bâillon désiré

Mme Alepin est allée assister à ces « travaux » et a vu les libéraux tout faire pour les ralentir de manière à obliger tôt ou tard le ministre Simon Jolin-Barrette à utiliser la procédure du bâillon.

Voilà la tactique sans subtilité, la manigance sans élégance, des libéraux !

Après avoir acculé la CAQ au bâillon, on aura beau jeu de l’apostropher pour son soi-disant « autoritarisme ».

Du côté des libéraux, on fait semblant de combattre le projet pour pouvoir se défendre ensuite devant sa clientèle de braillards traditionnels et « statuquistes » (qui sera toujours là pour voter libéral à hauteur de 90 %).

Torpeur

Et pendant ce temps, l’inerte Office de la langue française ne fait rien... Le bureau du comptable Legault étouffe l’action pour ne pas déranger.

Voilà comment la Coalition Avenir Québec mise sur la mort lente de notre personnalité.

Tout comme il y a une fatigue pandémique, un épuisement lié aux mesures sanitaires, il y a une fatigue linguistique chez le Québécois assailli d’anglicismes et bombardé de raisons sociales anglo-américaines et d’insultes à sa langue. Il finit par cesser de réagir.

Et la CAQ ne fera jamais quoi que ce soit, soyez-en certains, pour sortir la langue de cette torpeur tranquille... ce qui arrange bien sûr les libéraux !

Le lave-auto Auto Spa The Wash, la compagnie d’entretien Clean Team, la Poutine Week et les garages Bumper to Bumper peuvent dormir en paix !