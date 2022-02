Mexique : arrestation de plus de 1 200 migrants en 24 heures

Un total de 1 266 migrants de 33 nationalités ont été interpelés au cours de plusieurs opérations lors des 24 dernières heures au Mexique, a annoncé jeudi l’Institut national de migration (INM).

Les migrants «transitaient de manière irrégulière dans 22 entités» du pays, ont précisé les autorités.

Il s’agit de 741 hommes, 322 femmes et 203 mineurs, originaires pour la plupart de Colombie, du Honduras, du Guatemala, de Cuba et du Salvador. Mais il y a aussi des ressortissants de pays comme l’Afghanistan, l’Arménie, le Canada, l’Éthiopie, le Pakistan, la Somalie, la Chine, la Turquie, la Russie et l’Italie.

Quelque deux-millions de personnes ont été arrêtées à la frontière sud des États-Unis en 2021, selon les chiffres officiels.

Plus de 190 000 personnes sans papiers ont été détectées au Mexique entre janvier et septembre 2021, soit trois fois plus qu’en 2020, selon les chiffres officiels. Quelque 74 300 personnes ont été expulsées.

Les autorités mexicaines ont renforcé leurs contrôles pour tenter de freiner ce flux migratoire, qui a augmenté depuis l’élection du démocrate Joe Biden à la présidence des États-Unis.

De nombreux migrants, principalement d’Amérique centrale, traversent le Mexique pour tenter de demander l’asile aux États-Unis face à la violence et à la pauvreté dans leur pays. En cours de route, ils sont parfois victimes du crime organisé ou des autorités mexicaines elles-mêmes, qui ont renforcé leurs opérations de lutte contre les flux migratoires.