Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Voyage onirique

Photo courtoisie

Voilà déjà dix ans qu’Alt-J nous avait ébahis avec son excellent premier album, An Awesome Wave. Même si on a un peu perdu de l’intérêt pour la bande de Joe Newman au fil des années, voici qu’arrive un captivant quatrième disque pour la formation britannique. Sur The Dream, Alt-J s’avère en grande forme, l’album renfermant de petits bijoux. Il y a l’extrait U&ME, qui propose du Alt-J classique, et la très belle balade Get Better. Mais là où le groupe frappe le plus fort, c’est dans l’enchaînement des titres Chicago et Philadelphia. Le premier nous prend les tripes avec une vibrante montée en crescendo, alors que le deuxième nous fait hocher la tête par sa mélodie entraînante. Même si l’album s’essouffle un peu en fin de parcours, Alt-J nous a bien fait rêver. (Raphael Gendron-Martin)

The Dream ★★★1⁄2

► Un album d’Alt-J

Attraper un peu de soleil

Photo courtoisie

Envie de vous trémousser, de voyager par procuration et de vous imaginer danser sous le soleil d’un pays où il n’y a pas d’hiver ? L’album Catch Me If You Can de l’artiste nigérien Adekunle Gold transporte, dès la première écoute, là où il fait beau. Les 14 pièces d’afrobeat formant ce 4e album studio montrent bien l’évolution des différents personnages que l’artiste a joués au fil du temps. Sa transition vers un son plus pop se poursuit et est, somme toute, réussie. Coups de cœur pour la chanson Born Again (avec Fatoumata Diawara), la pièce éponyme Catch Me If You Can et Mase Mi ; cette dernière dévoilant la voix au naturel du chanteur, joliment exempte de distorsions digitales. (Sarah-Émilie Nault)

Catch Me If You Can ★★★1⁄2

► Un album d’Adekunle Gold

Compositrices à l’honneur

Photo courtoisie

Vingt-cinquième album d’Angèle Dubeau et de son ensemble La Pietà. Elle met en lumière des œuvres de compositrices contemporaines. On retrouve plusieurs petits bijoux avec Requiem for my Mother : Libera Me (Rebecca Dale), Eliza Aria (Elena Kats-Chernin), Flight (Rachel Portman), Introspection (Jocelyn Pook), Arise (Isobel Waller-Bridge) et la céleste O Virtus Sapientiae de la compositrice allemande Hildegard Von Bingen, seule incursion dans le passé. Dans Mémoire, de Kati Makdissi-Warren, la violoniste fait un clin d’œil audacieux à la nation inuite avec des insertions de chants de gorge. Un opus rempli de belles découvertes. (Yves Leclerc)

Elle ★★★1⁄2

► Un album d’Angèle Dubeau et de la Pietà