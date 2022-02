Protéger les plus vulnérables sans les enfermer

Enfin, une bonne nouvelle. Et pour une rare fois, elle est pour les personnes les plus vulnérables d’entre nous. De retour d’un long congé de maladie et en grande forme, Marguerite Blais s’est empressée de corriger une injustice criante.

La ministre des Aînés et des Proches aidants allège considérablement une directive qui était proprement inhumaine. Cette directive visait les résidents de CHSLD, RPA, ressources intermédiaires (RI) et autres milieux de vie.

Depuis deux ans, au moindre soupçon de Covid-19 dans leurs « milieux de vie », plusieurs résidents se sont vus être enfermés dans leur petite chambre. Des jours et des nuits d’affilée. Parfois même plusieurs fois depuis 2020.

On parle ici de personnes âgées et de milliers d’adultes en situation de handicap intellectuel et/ou physique de tous âges. Même leur retour d’une simple visite de plus de 24 heures dans leur famille leur valait un isolement imposé de plusieurs jours.

En cherchant à les protéger de la Covid-19 comme il se doit, cette directive a néanmoins provoqué chez ces personnes déjà très vulnérables d’importantes régressions cognitives et physiques.

Protéger sans enfermer

Or, comme je l’avançais hier dans ma chronique, puisqu’il nous faut apprendre à « vivre avec le virus » et que les résidents sont vaccinés, il doit être possible de protéger ces femmes et ces hommes sans avoir à les enfermer pour autant.

L’annonce de la ministre Blais, en plus de prévoir d’autres allègements essentiels, va dans ce même sens. En redressant le gouvernail, elle redonne aux personnes les plus fragiles une partie de leur dignité et de leur liberté volées.

Volées parce qu’en plus d’avoir été enfermés dans leur chambre à répétition, depuis 2020, sans voix ni lobby, de nombreux adultes en situation de handicap intellectuel ont aussi été privés de leurs activités. Plusieurs le sont d’ailleurs encore.

Leur isolement social s’est avéré extrême. Les séquelles s’annoncent longues et multiples.

Le retour au poste de la ministre Blais leur donne l’espoir d’un tournant plus humaniste.