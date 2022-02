«Siège à Ottawa» : Régine Laurent à la rescousse des enfants

Pendant que les autorités commencent des interventions dans le cœur d’Ottawa pour démanteler les camps des manifestants, Régine Laurent vient à la défense des enfants.

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: deux organisateurs arrêtés par les policiers à Ottawa

• À lire aussi: [EN IMAGES] Le parlement barricadé: vers une intervention imminente de la police d’Ottawa

«Oui, les parents ont des droits, mais je suis celle qui va toujours militer pour les droits des enfants», affirme Régine Laurent.

Selon elle, les enfants n’ont pas à subir les conséquences des actions de leurs parents.

«On a des parents avec des enfants qui sont là depuis des jours et des semaines et plus ça perdure plus ces gens-là vont se radicaliser et là, le problème c’est que plus tu es radicalisé plus tu te conduis en martyr et pour moi se sont de faux martyrs, mais on n’est pas obligé de martyriser nos enfants», explique-t-elle.

La solution pour l’ancienne infirmière c’est de partir maintenant comme ce que le chef de police de la ville d’Ottawa a mentionné plus tôt jeudi.

«L’idée c’est de responsabilisé les parents et de leur dire sortez avec vos enfants pendant qu’il est encore temps. Moi, je traduis ça par épargnez à vous enfants ces traumatismes», dit l'ancienne infirmière.

Voyez le segment intégral de Régine Laurent à l’émission «Le Bilan» dans la vidéo ci-dessus.