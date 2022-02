SPVM: Plante «inconfortable» devant le «thin blue line»

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est dite inconfortable devant le port de la «thin blue line» (mince ligne bleue), arboré par certains agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«C’est un symbole qui divise, et qui est très chargé», a expliqué Mme Plante, au cours d’une mêlée de presse.

Samedi, lors de la manifestation en soutien aux camionneurs organisée au parc Jarry, quelques policiers du SPVM auraient été aperçus avec le symbole.

«En ce moment, le SPVM fait une révision du code autour du port de l’uniforme, et je pense que c’est le genre d’élément qui doit être étudié, pour s’assurer que le port de l’uniforme soit inclusif et que l’uniforme rassure l’ensemble de la population, et non pas la divise», a souligné Mme Plante.

Originellement censé vouloir exprimer le soutien aux forces policières, le symbole est controversé en raison de son association à des groupes d’extrême droite. Il a notamment été récupéré en opposition au mouvement Black Lives Matter.

Au pays, la Gendarmerie royale du Canada interdit déjà le port de ce symbole. Certains autres groupes de police, notamment en Ontario, ont également fait ce choix.