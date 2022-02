Un bénéfice net en baisse, mais des revenus en hausse pour Groupe TVA

Groupe TVA a fait part d’une baisse de 15,3 millions $ de son bénéfice net pour le quatrième trimestre de son exercice financier de 2021, mais a enregistré une hausse de ses revenus de 24,3 millions $ par rapport à la même période de l’année précédente.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires se chiffre ainsi à 12,1 millions $, soit 0,28 $ par action, contre un bénéfice net de 27,4 millions $, ou 0,63 $ par action, lors du quatrième trimestre de 2020.

Sur la même période, les revenus de la filiale de Québecor Media ont cependant connu un bond pour s’établir à 171,9 millions $, comparativement à 141,6 millions $ lors du dernier trimestre de 2020.

«Pour un quatrième trimestre consécutif, les revenus publicitaires provenant du Réseau TVA et de nos chaînes spécialisées sont en croissance par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, mais également en progression de 19 % par rapport au trimestre comparable de 2019, lequel n’était pas affecté par la crise sanitaire», a déclaré jeudi par communiqué le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau.

Tous les secteurs d’activité du Groupe TVA ont par ailleurs observé une croissance de leurs revenus, mis à part le secteur magazines et celui de la télédiffusion pour l’exercice clos le 31 décembre dernier.

«L’écart défavorable de 25,9 % du BAIIA ajusté du secteur télédiffusion est principalement attribuable à la chaîne “TVA Sports” qui a vu le début de la saison 2020-2021 de la LNH être reporté à 2021 et qui avait ainsi réalisé d’importantes économies de coûts ponctuelles en 2020», a-t-il été précisé.

La destination numérique TVA+ a quant à elle continué de gagner en popularité, a noté M. Péladeau.

«En plus d’avoir contribué à la croissance de nos revenus, elle nous permet de rejoindre et rassembler encore davantage de Québécoises et de Québécois autour d’une offre sans cesse grandissante de contenu qui les intéresse», a-t-il souligné.