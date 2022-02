Un couple sommé de rénover son logement ou de déménager

Audrey et Marc-Olivier, un couple de Montréal, ont été confrontés à un choix déchirant au moment de renouveler leur bail : celui de déménager ou de rénover leur appartement... à leurs frais.

Ils ne sont pas les seuls à faire face à ce type de situation, alors que certains propriétaires font preuve de beaucoup de créativité pour se soustraire à leurs obligations, en pleine crise du logement. De nombreux Québécois doivent se battre pour rester dans leur appartement.

«Ça a été choquant un peu, mais on n'était pas nécessairement surpris», a déclaré Audrey en entrevue à TVA Nouvelles.

Son conjoint promet qu’ils se battront «jusqu’au bout» pour conserver leur logement.

Ils dénoncent des clauses de renouvellement de leur bail qu'ils jugent inacceptables. Par exemple, si certains problèmes d'électricité, de plomberie ou de renvois d'égouts surviennent dans leur appartement, ils devront s'en occuper et payer la facture.

Le propriétaire de l'immeuble, le Groupe Hazout, affirme ne pas être tenu de «s'occuper des réparations locatives». Et ce dernier leur offre seulement deux options: accepter et rester, ou bien refuser et quitter l'appartement qu'ils occupent depuis 10 ans.

«Normalement, un locataire, lorsqu'il reçoit l'avis d'augmenter de loyer, a un troisième choix : c'est de refuser, mais de rester», affirme l’avocat spécialisé en droit du logement, Antoine Morneau-Sénéchal

Et les avocats interrogés par TVA Nouvelles sont clairs: c'est au propriétaire que revient la responsabilité de l'entretien et des réparations dans leurs immeubles.

TVA Nouvelles a tenté d'obtenir le point de vue des dirigeants du Groupe Hazout. Ces derniers ont refusé de commenter la situation.