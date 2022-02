WeChat sur la liste noire des contrefaçons

WeChat, réseau social dominant en Chine, et AliExpress, plateforme de vente au détail, ont été placés pour la première fois sur la liste noire américaine des « marchés notoirement réputés » pour vendre des biens contrefaits et enfreindre les droits de la propriété intellectuelle.

L’an passé, les États-Unis ont répertorié « 42 marchés en ligne et 35 marchés physiques qui se livreraient à, ou faciliteraient une importante contrefaçon de marques ou un piratage de droits d’auteur », ont indiqué jeudi les services de Katherine Tai, la représentante américaine au Commerce, dans un communiqué accompagnant un rapport d’une cinquantaine de pages.

La liste comprend pour la première fois le site de vente en ligne AliExpress (Alibaba Group) et la plateforme de messagerie WeChat, « deux importants marchés en ligne basés en Chine », soulignent-ils.

Bien que l’inscription sur cette liste noire n’entraîne pas d’amendes, elle ternit la réputation des sites ou des pays qui y sont pointés du doigt.

« La Chine est le principal pays d’origine des produits contrefaits saisis par le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis », estiment les auteurs du rapport.

Ils dénoncent en outre le fait que ce pays produise « le plus grand nombre de marchandises fabriquées en utilisant le travail forcé (illégal), y compris du travail forcé orchestré par l’État » et le travail des enfants.

« Le commerce mondial de produits contrefaits et piratés sape l’innovation et la créativité des États-Unis et nuit aux travailleurs américains », a réagi de son côté l’ambassadrice Katherine Tai citée dans le communiqué.

De plus, ce commerce illicite accroît « la vulnérabilité des travailleurs impliqués dans la fabrication de produits contrefaits aux pratiques de travail abusives », poursuit-elle.

Enfin, les produits contrefaits peuvent poser des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, souligne le rapport de USTR.

Celui-ci fait en particulier référence aux équipements de protection contre la COVID-19.

Des produits censés protéger contre le virus « ont été signalés comme étant fabriqués dans des conditions non stériles, y compris dans des ateliers de misère autrefois utilisés pour fabriquer d’autres types de produits contrefaits », détaille-t-il.

S’agissant toujours de la Chine, les marchés en ligne Baidu Wangpan, DHGate, Pinduoduo et Taobao continuent d’être répertoriés sur cette liste noire, ainsi que neuf marchés physiques.

Aux côtés de la vente classique de parfums et vêtements contrefaits sur des marchés ou à la sauvette, USTR relève une tactique « de plus en plus populaire » auprès des vendeurs en ligne de produits contrefaits.

Celle-ci consiste à utiliser des « liens cachés ». Un vendeur fait la publicité d’un produit sur une plate-forme de médias sociaux ou un hébergement comme Yupoo (version chinoise de Pinterest), où des catalogues complets de produits contrefaits peuvent facilement être trouvés dans des galeries d’images ou des dossiers.

« La publicité contiendra souvent des informations sur le produit tel que son prix et un moyen de se connecter avec le vendeur pour discuter des détails sur la façon d’acheter le bien contrefait », explique aussi USTR.

Sur une note plus positive, USTR a relevé les efforts de certains pays en matière de lutte contre la vente de produits contrefaits, citant notamment la Thaïlande, le Brésil et les Émirats arabes unis.

USTR publie cette liste depuis 2011.