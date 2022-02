DUCHEMIN, Paul-Étienne



À Longueuil, le 7 février 2022, à l’âge de 89 ans, est décédé M. Paul- Étienne Duchemin, époux de Mme Carmen Duchesne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Yves (Sylvie), sa fille Sylvie (Claude), son fils Mario, sa fille Marie-Josée (Michel), ses 3 petits-enfants Andréanne (Gonzalo), Catherine (Nicolas) et Stéphanie, ses 2 arrière-petits-enfants Léanne et Laurent, ses soeurs Hermance s.a.s.v., Marthe, ses beaux-frères et belles-soeurs (Lionel, André et Marie-Paule, Denise et André, Louisette), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 28 mai 2022 de 13h à 16h30 à la :Une cérémonie suivra à 16h30. Le port du masque sera obligatoire. Les personnes qui le désirent peuvent y assister par le lien suivant:À sa douce mémoire, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec. Faire un don : https://www.diabete.qc.ca/fr/