Arrestation de manifestants: la police d'Ottawa lance son opération pour démanteler le convoi

Malgré les mises en garde la police et l’arrestation de deux organisateurs du Convoi de la liberté, le siège des camionneurs se poursuit pour une 22e journée à Ottawa.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) a lancé vers 8h son opération afin de déloger les manifestants des rues d’Ottawa.

Dans la rue Nicholas, des manifestants ont été avisés de quitter. Certains se sont rendus à la police et ils ont été arrêtés, informe la police.

Lich et Barber

Hier, les forces de l’ordre ont mis en état d’arrestation Tamara Lich et Chris Barber, deux figures de la grogne contre les mesures sanitaires édictées par le gouvernement Trudeau.

Trois chefs d’accusation ont été portés contre Chris Barber, 46 ans, de Swift Current en Saskatchewan. Quant à Tamara Lich, 49 ans, de Medicine Hat en Alberta, elle fait l’objet d’une seule accusation.

D’autres arrestations ont aussi effectuées parmi les manifestants, hjier.

Le SPO a aussi prévenu les manifestants, jeudi. «Le SPO tient à vous aviser qu'en vertu des lois provinciales et fédérales, vous vous exposez à de graves sanctions si vous ne cessez pas vos activités illégales et ne retirez pas immédiatement vos véhicules et vos biens de tous les sites de manifestations illégales», a gazouillé la police.

Le périmètre sécurisé au coeur d’Ottawa a aussi été élargi par les policiers.

Contrairement à hier, on constate ce matin que ce point d’accès à la colline du parlement est désormais clôturé aussi @tvanouvelles #lcn pic.twitter.com/BZFSi3tk5I — Elizabeth Laplante (@ElizLaplanteTVA) February 18, 2022