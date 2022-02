LEROUX née ST-AMAND

Marguerite



À St-Alexandre, le 12 février 2022, est décédée à l'âge de 85 ans, madame Marguerite St-Amand, épouse de feu Julien Leroux et conjointe de Jean Marc Campbell.Outre son conjoint elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette, Annette, feu Christian, Alain, Bernard, Raymond, Johanne, Lynda, Sylvie, Frédérick et leurs conjoints et conjointes, 20 petits-enfants, 40 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs.Exposée vendredi le 18 février de 19h à 21h et samedi à partir de 10h, au:OLIGNY & DESROCHERS826 1ÈRE RUE, IBERVILLE450-346-1124Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directriceFunérailles le samedi 19 février à 14h, en l'église de St-Alexandre. Inhumation à St-Alexandre.