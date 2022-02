Avec la pandémie, que sommes-nous devenus?

La pandémie à elle seule est en train de détruire ce qu’il reste d’optimisme, de plaisir de vivre, de jovialité, mais aussi de respect des autres, de dignité et de fierté collective des Québécois.

Chaque jour annonce de mauvaises nouvelles. Chaque jour nous plonge dans des déceptions de tous ordres.

On croyait dominer la situation sanitaire grâce à des passeports réservés aux vaccinés et voilà que l’annonce du retrait de ces mêmes passeports contredit la nécessité d’hier.

Alors que dans les pays occidentaux on semble vivre dans une normalité relative, au Québec, les citoyens peinent à retrouver un semblant de vie d’avant le virus.

Infériorité

Des spécialistes en santé mentale se sont penchés sur notre comportement psychologique à travers le langage en particulier. Par exemple, au Québec on a tendance à utiliser des tournures négatives. On dit d’une femme, « elle est pas pire », pour signifier qu’elle est jolie ou attirante. René Lévesque lui-même a déclaré en 1976 au soir de l’élection : « On n’est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple ! » Certains estiment que cette phrase indique bien le complexe d’infériorité des Québécois, peuple vaincu, jamais vainqueur.

Notre façon de vivre la pandémie en dit long sur notre moral collectif. Au Québec, la pandémie a envahi nos vies. Nous la vivons dans une hystérie étouffante. Nous n’existons que par elle. Sous son emprise, nous sommes incapables, semble-t-il, de prendre quelque distance qui nous permettra de croire que notre vie ne nous échappe pas totalement. Et surtout de voir la lumière au bout du tunnel.

Contrairement aux Européens, qui ont traversé des siècles de guerres, dont les deux guerres mondiales du XXe siècle, nous perdons tout sens de la mesure. L’on va jusqu’à comparer notre sort à celui des peuples qui ont traversé des drames collectifs tout au long de leur histoire.

Une des raisons qui expliqueraient notre incapacité à mettre une distance entre nous et cette pandémie est notre relation à la maladie.

Santé

La télévision française m’avait interrogée il y a plusieurs années sur les résultats d’un sondage dans un magazine féminin français sur les préoccupations des lectrices de pays occidentaux. Le sondage révélait qu’au Québec, les femmes entre 20 et 45 ans plaçaient la santé en seconde place après l’amour et avant la réussite personnelle. J’ai expliqué que cela se résumait par la phrase, « je suis malade, donc je suis ».

La COVID-19 a eu comme conséquence la révélation des failles de notre système de santé tant encensé depuis des décennies. Ce qui amène plusieurs à faire preuve de fatalisme devant les morts que cela a entraînées tout en demeurant la proie d’une angoisse sourde de ne pas avoir accès aux hôpitaux.

Avec la pandémie, ce sont des pans entiers de nos institutions qui semblent s’effondrer. Comme la DPJ, l’aide aux itinérants, aux malades mentaux, aux vieux, encore et toujours.

Et voilà que l’on tire à boulets rouges sur le gouvernement Legault et, à vrai dire, sur tous les partis d’opposition, qui ne recueillent que des appuis prévisibles ne menant guère au pouvoir. La recherche d’un sauveur est le danger qui nous guette. Ce sera la chronique de demain.