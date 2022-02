Blake Wheeler veut mener les Jets en séries

Après avoir été balayés par le Canadien de Montréal au deuxième tour éliminatoire, l’an dernier, les Jets de Winnipeg avaient de grandes aspirations pour la saison 2021-2022. Après un début de campagne en dents de scie, leur capitaine Blake Wheeler tente de les mener à une participation aux séries.

L’Américain connaît une séquence tout à fait inouïe, lui qui a récolté 11 points à ses quatre dernières rencontres. Il n’est toutefois pas tout feu tout flamme depuis l’ouverture du calendrier régulier, car il n’avait pas trouvé le fond du filet avant le 22e match de la saison.

«Je n’ai pas vécu de bons débuts de saison dans les dernières années, mais je n’ai pas abandonné, a glissé Wheeler, dont les propos ont été repris par le réseau Sportsnet. Ces choses ne m’importent peu.»

«Ce qui fait du bien, c’est de contribuer aux victoires de l’équipe. Ultimement, à quoi bon ça sert si vous êtes productif offensivement et que vous perdez? C’est bien de jouer à un bon niveau quand l’équipe est sur une bonne lancée.»

La saison n’a pas été de tout repos pour celui qui a disputé son 1000e match en carrière au cours du mois de décembre. Après avoir vu son nom inscrit sur le protocole de la COVID-19 en début de campagne, Wheeler a subi une blessure au genou l’ayant gardé à l’écart pendant plus d’un mois.

Malgré tout, l’attaquant de 35 ans a amassé 32 points en 34 matchs cette saison, preuve de son dévouement et de son éthique de travail.

«Je vois la même chose de sa part chaque jour, a indiqué le gardien substitut Eric Comrie. Du vrai leadership et du dévouement envers le jeu. Que ce soit à l’entraînement ou au gymnase, il est le meilleur capitaine que j’ai eu.»

La profondeur à la rescousse

En vertu d’un dossier de 22-18-8, les Jets sont en pleine bataille pour l’obtention d’une place en séries éliminatoires, détenant le sixième rang de la section Centrale. La formation manitobaine a éprouvé son lot de difficultés à l’attaque cette saison, occupant le 17e échelon du circuit pour les buts par match.

Depuis la pause du match des étoiles, les Jets présentent toutefois un dossier de 4-1-1, notamment grâce à la production offensive de leurs quatre trios à l’attaque. Dans les deux dernières rencontres, les Jets ont fait scintiller la lumière rouge à 11 reprises.

«Nous savons où nous sommes au classement, nous avons besoin de points et de victoires immédiatement, a estimé le défenseur Josh Morrissey. J’aime la façon dont on joue depuis le retour de la pause.»

En attendant de voir si leur directeur général Kevin Cheveldayoff amènera du renfort lors de la période des transactions, les Jets doivent se concentrer sur leur état d’esprit, avance d’ailleurs le pivot Adam Lowry.

«On ne peut pas attendre, se réveiller le matin et voir si on a reçu de l’aide. Si nous pouvons rester dans le moment présent et jouer de la même façon que récemment, nous nous donnerons une chance.»

Samedi après-midi, les Jets accueilleront les Oilers d’Edmonton au Canada Life Center.

