Boîte repas: une façon efficace de simplifier la vie des familles en cuisine

«Qu’est-ce qu’on mange?» La fameuse question que redoutent tous les parents, puisqu’elle vient avec la responsabilité de préparer des plats variés et équilibrés qui plairont à tous. Et ce, chaque jour, ce qui demande une planification rigoureuse en amont et une organisation du tonnerre au quotidien.

«Être la meilleure façon de manger», voici la mission que s’est donnée Cook it. L’entreprise québécoise simplifie la vie de milliers de Québécois, depuis 2014, avec ses boîtes repas prêts à cuisiner. Après tout, la vie familiale est déjà un casse-tête en soi, alors pourquoi compliquer l’heure des repas?

Réduire la charge mentale

C’est ici qu’entrent en jeu les boîtes repas Cook it, qui permettent de réduire la charge mentale associée à la planification et à la préparation des repas. Fini les heures passées à feuilleter les livres de recettes et à arpenter les allées de l’épicerie en quête d’inspiration.

Avec 16 choix de recettes prêtes à cuisiner (en moins de 30 minutes) et de plats prêts-à-manger qui changent chaque semaine, cette entreprise québécoise, pionnière des kits repas, a de quoi plaire à tous les membres de la famille... même aux fines bouches!

Et ce, sans oublier que les commandes sont livrées gratuitement à domicile, pour minimiser vos déplacements et vous faciliter encore plus la tâche.

De plus, en vous livrant seulement les ingrédients nécessaires à la confection de votre menu de la semaine, en format déjà proportionné, Cook it vous aide à réduire le gaspillage alimentaire.

Ingrédients frais, locaux et de saison

«Notre mission, c’est d’être la meilleure façon de manger, et ça signifie plus que ce qui se retrouve dans l’assiette. Nous privilégions les producteurs locaux dans tout ce qu’on entreprend et nous cherchons constamment à bonifier notre service pour simplifier le quotidien de notre clientèle», explique Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cook it.

En effet, le département d’approvisionnement de l’entreprise s’assure qu’au moins 50 % – voire plus lorsque la saison le permet – des ingrédients livrés par Cook it proviennent d’ici. Et ce, sans parler du Garde-manger Cook it, dont tous les produits d’épicerie proposés sont locaux.

Cet engagement envers les produits locaux permet à l’entreprise de poursuivre sa volonté de réduire le gaspillage alimentaire, puisque l’équipe d'approvisionnement ne commande que la quantité nécessaire d’ingrédients une fois les choix des abonné.e.s effectués. Le trajet parcouru par les produits s’en trouve réduit, tout comme les pertes. Plus de produits locaux, moins de voyagement, moins de gaspillage!

Et lorsque la présidente et fondatrice parle de bonifier son service, elle fait référence, entre autres, à la récente acquisition des actifs de l’entreprise Locaal, avec l’ambition de lancer sa propre gamme de prêt-à-manger.

D’ailleurs, lors de son passage à l’émission Salut Bonjour, Judith Fetzer a lancé un concours qui permettra à une personne de remporter gratuitement un mois de Cook it, pour 4 personnes, afin de tester le service des boîtes repas. Besoin d’un coup de main en cuisine? Allez vite participer!