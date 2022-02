Cette passion dévorante

Jacques Villeneuve s’est donc qualifié pour les 500 Milles de Daytona. À 50 ans, avec trois de ses cinq fils avec lui. Dont le dernier, Gilles, né il y a deux semaines.

La boucle est bouclée. À 50 ans, Jacques Villeneuve a ramené le nom de son père dans le giron de sa famille. La paix, enfin, la sainte paix.

Je me rappelle encore ces pisse-vinaigre incapables de voir la grandeur chez les autres à cause de leur médiocrité personnelle qui vomissaient sur l’ancien champion du monde en disant qu’il courait pour l’argent et qu’il n’avait pas la passion de la course comme son père.

Des millions, Jacques en a gagné et dépensé des dizaines. Sinon des centaines. Mais jamais il ne s’est éloigné de la course. Il a tout piloté, incluant des camionnettes Toyota. Prenez une discipline de course et à un moment donné, Jacques Villeneuve a fait les efforts pour s’y tailler une place.

Et là, à 50 ans, visiblement heureux, accompagné de trois de ses cinq fils, il se prépare à prendre le volant pour 500 milles à 300 kilomètres-heure à trois de large sur la piste. How about that ?

NE PAS CRAINDRE LA MORT

On était à Jerez en Espagne. Le soir du 26 octobre quand Jacques Villeneuve est devenu champion du monde de Formule 1. Il était pas loin de neuf heures et le soleil se couchait sur les douces collines entourant le circuit. Je quittais la salle de presse avec Torto. On était vidé tous les deux. J’avais écrit sept ou huit pages sur ce championnat explosif qui avait envoyé Michael Schumacher dans le gravier.

La voiture de Villeneuve était propulsée par un moteur Renault. Et la grande multinationale française quittait la F1 ce soir-là. On avait installé une grande table sur l’asphalte devant les garages et on mangeait du fromage en buvant du vin. Ou plutôt l’inverse.

Torto et moi, en tant que cousins québécois, on s’était retrouvés chez les Français.

Ce soir-là, Christian Contzen, le grand patron de Renault-Sport, m’avait dit que le seul pilote qui l’inquiétait en Formule 1 était Jacques Villeneuve. « Parce que Jacques est le seul pilote qui ne craint pas la mort. À Interlagos, il est le seul qui ne lève jamais le pied dans la grande courbe. Il a un mépris de la mort qui me fait peur », avait-il songé à voix haute.

LA PASSION AU CŒUR

Ces propos m’avaient frappé. On parlait toujours de l’audace et de la passion de Gilles Villeneuve et des calculs cérébraux de Jacques en course. Pourtant, Villeneuve prenait des risques élevés, mais en gardant une forme d’intelligence dans la prise de décision.

Mais surtout, Villeneuve a toujours eu le courage de sa passion. Il a dit non à une offre de 84 millions US de Renault quand il était chez BAR. Mais cette équipe mal foutue qui a fini par devenir la toute puissante écurie Mercedes était sa création, son bébé. Les millions de Craig Pollock, c’est Jacques qui les a investis. Le fils a mené au bout le rêve de son père Gilles de créer une écurie de F1. Cela lui a coûté des dizaines de victoires au cours des années F1, mais l’écurie a vécu et a grandi. Quand Lewis Hamilton est champion du monde, sa Mercedes est née BAR et Jacques Villeneuve était l’actionnaire secret de l’aventure.

UN BEAU QUÉBÉCOIS

Certains se demandent pourquoi Louis Butcher se retrouve à Daytona Beach pour couvrir un pilote de 50 ans « qui n’est même pas un vrai Québécois ».

Primo, Louis Butcher fait son travail. Aller chercher les informations pour raconter des histoires intéressantes.

Deuzio, Jacques Villeneuve a sans doute été beaucoup plus fier du Québec que le Québec a été fier de lui.

Tertio, Jacques Villeneuve est Québécois comme Céline Dion est Québécoise, comme Guy Laliberté l’est et comme Félix Auger-Aliassime l’est même s’il a eu l’intelligence de s’installer à Monaco.

Comme je suis Bleuet même si j’ai quitté Saint-David-de-Falardeau depuis 50 ans.

Sur le ponton de mon frère Guy sur le lac Grenon bien calme à Falardeau, par une belle soirée de fin juillet, je retrouve même mon accent du Lac...

Fais pas simpe... (sic)

Une LNH féminine : le cash !

Les finales olympiques des équipes de hockey féminin ont le don de faire brailler les fans. La défaite à Nagano, la victoire à Salt Lake City malgré une arbitre vendue aux Américaines, le suspense invraisemblable de Sotchi quand la rondelle a frôlé le poteau du filet désert à la fin du match, la victoire à Pékin...

Le spectacle est toujours excitant et souvent poignant.

Mais comment transporter ces émotions dans un circuit professionnel dans la vie normale ?

Les solutions ne sont pas nombreuses et toutes finissent dans un cul-de-sac. Parce que le sport professionnel carbure aux dollars. Au cash.

Et les amateurs de hockey ne veulent pas payer pour aller voir du hockey féminin.

LA LNH DEVRA CONTRIBUER

Il y aurait peut-être un moyen de permettre à une vraie ligue professionnelle de se développer. Grâce au parrainage de la grosse Ligue nationale. Les équipes canadiennes pourraient appuyer financièrement trois équipes féminines et les équipes américaines en financer trois autres. Disons à Boston, au Minnesota et à Philadelphie.

En se servant des grandes équipes de la NHL pour une promotion croisée du hockey chez les hommes et les femmes, on pourrait peut-être établir un marché en moins de dix ans.

Mais on parle de millions de dollars...