«Convoi de la liberté»: le calme plat au centre-ville de Québec

Alors que le coup d’envoi d’un autre «convoi de la liberté» était prévu à 17h vendredi à Québec, c’est toujours le calme plat actuellement dans le secteur de la fontaine de Tourny.

À l’intersection du boulevard René-Lévesque, à l’endroit précis où était immobilisé il y a deux semaines le camion rouge portant une inscription peu flatteuse pour le premier ministre du Québec, il n’y a présentement aucun manifestant. Le party annoncé sera vraisemblablement retardé ou annulé pour ce soir.

On note toutefois une très forte présence policière, notamment près du Centre des congrès de Québec. Une étroite surveillance est déjà commencée.

La circulation demeure très fluide sur René-Lévesque et rien ne devrait perturber les activités des citoyens et des touristes. Aucun véhicule n’est stationné en direction est comme la dernière fois. À peine quelques drapeaux du Québec et du Canada flottent au vent sur quelques voitures en mouvement.

Les autorités semblent vouloir utiliser la même stratégie. Les policiers ont bloqué certains accès, dont la Grande Allée qui deviendra piétonne une fois de plus.

D’après la «programmation» dévoilée par les organisateurs, c’est plus un festival anti-mesures sanitaires qu’une manifestation qui attend les gens de Québec ce week-end. Prestations musicales et «méditation universelle» côtoieront les discours politiques et autres revendications.

Au total, une dizaine de prestations musicales de chanteurs et de DJ sont annoncées sur la scène qui doit être installée devant l’Assemblée nationale,

Quant au nombre de manifestants attendus, il demeure difficile à prédire pour l’instant. Difficile de dire si les images d'Ottawa viendront freiner les ardeurs des plus convaincus.

En plus de réclamer la «fin de l’urgence sanitaire» et la «destitution de François Legault», les manifestants ont ajouté à leurs réclamations la fin du port du masque pour les enfants en vue du rassemblement de ce week-end.