COVID-19 : Hong Kong se prépare à tester tous ses habitants

Les autorités de Hong Kong «préparent des plans» en vue de soumettre la totalité des 7,5 millions d’habitants de la ville à un test de dépistage obligatoire de la COVID-19, a annoncé vendredi la cheffe de l’exécutif du territoire, Carrie Lam.

«Une des mesures que nous préparons, et préparons très sérieusement, est un dépistage universel obligatoire. Donc nous allons tester tout le monde à Hong Kong», a déclaré Mme Lam au cours d’une conférence de presse, évoquant une «situation critique» dans la ville.

Après n’avoir enregistré qu’un peu plus de 12 000 cas de COVID-19 sur la totalité des deux premières années de pandémie au prix d’un isolement draconien, Hong Kong fait actuellement face à une progression exponentielle du virus liée au très contagieux variant Omicron. Plus de 11 000 nouveaux cas ont été recensés pour la seule journée de vendredi, après 12 000 jeudis, et le système hospitalier a été complètement débordé en l’espace de quelques jours.

Les tests massifs de la population sont couramment pratiqués en Chine continentale, dont les autorités observent une politique de «zéro Covid» qui les amène parfois aussi à confiner des villes entières pendant des semaines.

Mme Lam a toutefois exclu de confiner Hong Kong, une mesure difficilement applicable à une ville dont la densité de population est une des plus élevées au monde et où les logements sont souvent exigus et partagés.

