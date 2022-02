Suprémaciste, antisémite et en quête d’une guerre raciale, ce groupement appelé « Diagolon » aspire à une Amérique blanche, de l’Alaska jusqu’à la Floride. C’est d’ailleurs ce qu’illustrerait son drapeau orné d’une barre blanche en diagonale sur fond noir.

Le réseau s’est développé au fil des années en cumulant des sympathisants sur les réseaux sociaux, et la portée de ses propos a pris de l’ampleur en luttant contre les mesures sanitaires.

« Comme le groupe a réussi en ligne à créer des noyaux un peu partout au Canada, certainement que le Québec ne fait pas exception », souligne Louis Audet Gosselin, directeur scientifique et stratégique au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.

Logo sur veste pare-balles

« Ce sont des gens qui, depuis plusieurs années, disent qu’il faudrait causer de la violence pour créer une espèce de guerre. Et là, visiblement, il y en a qui sont prêts à le faire », ajoute-t-il.

En effet, lundi dernier, la Gendarmerie royale du Canada a procédé à une dizaine d’arrestations et a mis la main sur plusieurs armes à feu et munitions qui étaient dédiées à des manifestants bloquant le poste frontalier de Coutts, en Alberta.

Sur au moins une des vestes pare-balles retrouvées, on peut apercevoir des écussons du logo de Diagolon.

Leader expulsé

Pour l’heure, il est difficile de mesurer l’implication des sympathisants québécois dans ce réseau.

Jusqu’à tout récemment, un homme qui résiderait à Wakefield, en Outaouais, représentait la province au sein de l’organisation. Il aurait toutefois été expulsé après un conflit interne, selon le Canadian Anti-Hate Network.

Cet individu serait aussi associé à CDN Wolfpack, la branche anglophone du groupe d’extrême droite québécois La Meute.

« Ce mouvement ne semble pas particulièrement bien implanté actuellement au Québec. [...] Mais on sait qu’il y a des membres ou anciens membres », indique Frédérick Nadeau, chercheur postdoctoral au Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR).

Effets de la pandémie

Jusqu’ici, les membres de Diagolon ont profité des convois anti-mesures sanitaires au pays pour faire le plein de visibilité, brandissant des drapeaux et étant très actifs sur les réseaux sociaux.

« Quand la pandémie est arrivée, ce groupe-là [...] s’est collé aux idées complotistes qui circulaient de façon plus large dans la société », rappelle M. Audet Gosselin.

Début février, le leader Jeremy Mackenzie a d’ailleurs été arrêté par les autorités pour possession illégale d’armes à feu et de substances explosives, notamment. Il a été relâché sous plusieurs conditions.

