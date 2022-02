Entreprendre dès maintenant le Québec de demain

Dans une économie mondialisée, le Québec a toujours su tirer son épingle du jeu par sa créativité et son esprit innovant.

Pour relever les importants défis sociaux, environnementaux et industriels auxquels fait face notre société, former une relève entrepreneuriale qualifiée avec des idées novatrices devient un passage obligé. Oui, mais comment y arriver?

Écoutez l'entrevue de Richard Martineau avec Pierre-Karl Péladeau et Daniel Jutras, recteur de l’Université de Montréal, sur QUB radio:

Passer de la réflexion à l’action

À son entrée à l’Université de Montréal en psychoéducation, Marc-Olivier Schule ne s’imaginait pas un jour créer sa propre entreprise.

Pour M. Schule, le déclencheur est survenu pendant ses études, à l'occasion d'expériences sur le terrain: «Lors de mes stages, j’ai identifié un besoin en transfert de connaissances. C’est en rencontrant des étudiants d’autres domaines, en génie logiciel ou en science de l’information, par exemple, que l’idée de l’entreprise Myelin a pris forme.»

Son entreprise se démarque aujourd’hui grâce à une application qui utilise l’intelligence artificielle pour rendre accessible l’information scientifique en matière de santé mentale.

«Je pense que les formations pour [démarrer] une entreprise sont un élément clé. J’ai vraiment vu cette période, où je sortais du cadre académique pour me rendre à l’entrepreneuriat, comme une période où on se sent extrêmement seul et où on ne sait pas par où commencer. [...] Il faut accepter d’être remis en question et d’adapter ses solutions aux besoins réels des organisations», indique M. Schule.

Être accompagné pendant ses études par des professionnels qui prodiguent de judicieux conseils pour améliorer un plan d’affaires, c’est précieux.

L’Université de Montréal... et des entrepreneurs

L’UdeM compte bien faire profiter ses étudiants et ses professeurs de ses projets pour former une relève entrepreneuriale. L'établissement universitaire a d’ailleurs annoncé récemment qu’il lancerait un nouveau programme de sensibilisation, de formation et de soutien à l’entrepreneuriat. Ce projet est rendu possible grâce au don majeur de 40 millions de dollars de Québecor et de la Fondation Chopin-Péladeau à l’Université de Montréal, en plus de permettre la création d’un lieu de connexion et d’innovation, le Pavillon Pierre-Péladeau.

Le recteur de l’UdeM, Daniel Jutras, se réjouit du leadership de son établissement: «Comme plus grande université du Québec, l’Université de Montréal dispose de nombreux atouts pour devenir un pôle incontournable de création d’entreprises innovantes et responsables.»

Trente pour cent des répondants à un sondage de l'UdeM ont d'ailleurs exprimé un désir et une volonté de démarrer leur propre entreprise, liée à leur domaine d’études.

Grâce à son programme Millénium Québecor, l’établissement compte proposer diverses activités de sensibilisation pour éveiller les étudiants et les équipes de recherche de tous les domaines d’études à la possibilité de développer des projets de nature entrepreneuriale ou communautaire.

Sur le plan des formations, elles seront accessibles aux jeunes de toutes les facultés et de l’externe. Des parcours plus complets seront également mis sur pied au cours des prochains mois.

«On peut imaginer que des étudiants et étudiantes en musique qui souhaitent lancer leur carrière puissent compléter leur parcours avec une mineure en entrepreneuriat, ou encore des diplômés en pharmacie qui souhaitent acquérir les connaissances requises pour diriger leur propre pharmacie», illustre Yves Joanette, vice-recteur adjoint à la recherche.

Un accompagnement à 360 degrés offrira également un soutien au démarrage et à la maturation d’entreprises. Cette aide prendra notamment la forme d’un soutien financier par la création d’un Fonds et donnera accès à du mentorat, à des espaces d’incubation dernier cri et bien plus.

Place à la relève

Former la relève entrepreneuriale a toujours été un engagement important pour Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor et président de la Fondation Chopin-Péladeau, une fondation personnelle créée en l’honneur de ses parents.

L’entreprise remet d’ailleurs chaque année les Bourses Pierre-Péladeau à des entrepreneurs universitaires, sans compter la mise sur pied d’asterX, une cellule de capital de risque investissant dans de jeunes pousses.

Ce partenariat avec l’Université de Montréal constitue pour Pierre Karl Péladeau un legs pour l’avenir du Québec, mais aussi une façon d’honorer la mémoire de son père Pierre Péladeau: «Mon père s’est investi massivement pour le développement social et économique du Québec, pour la création de richesse et d’emplois. Par notre partenariat, nous souhaitons poursuivre sa mission en envoyant un réel message d’encouragement et de soutien à toute une nouvelle génération qui souhaite former la relève entrepreneuriale de demain.»

Les jeunes entrepreneurs, comme Marc-Olivier Schule de Myelin, savent que plus ils sont sensibilisés tôt à l’entrepreneuriat dans tous les domaines d’études, plus le potentiel de création de richesse durable pour toute la société se développe.