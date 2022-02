Jeux olympiques de Pékin: un top 20 pour Jules Burnotte

Le Québécois Jules Burnotte a offert une performance satisfaisante, vendredi, terminant au 18e rang de l’épreuve du départ groupé de 15 kilomètres en biathlon masculin des Jeux olympiques de Pékin.

Sous un fort vent et un froid mordant, l’athlète de 25 ans a ainsi bien conclu ses premiers Jeux en carrière, lui qui avait fini 36e au 20 kilomètres une dizaine de jours auparavant, puis 29e au sprint de 10 km, 28e à la poursuite de 12,5 km et sixième au relais 4 x 7,5 km.

AFP

Il a raté cinq cibles pour afficher un retard de 3 min 20,60 s sur le gagnant, le Norvégien Johannes Thingnes Bo (38:14,40)

«Le froid, bien, il a fallu mettre une couche de plus. D’ailleurs, j’en ai rajouté juste avant de partir. Et à tous les jours ici, le vent a été difficile. Mais on a beaucoup travaillé cette semaine et en arrivant ici en Chine dans la précédente, et même avant. [...] Ç’a été un travail au fil des années et ça fait quelque temps que je comprends vraiment le vent. C’est toujours un grand défi pour moi, mais j’ai eu une évolution au niveau du tir et je suis très content de cela», s’est félicité Burnotte au micro de Radio-Canada.

Le Suédois Martin Ponsiluoma (+40,30) et le compatriote du vainqueur, Vetle Sjastad Christiansen (+1:12,50) ont obtenu l’argent et le bronze, respectivement. Les frères canadiens Christian et Scott Gow ont terminé dans l’ordre 13e et 25e en raison d’écarts de 2:48,10 et de 4:03,20.