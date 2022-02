Josef Martinez vise le Soulier d’or

L'attaquant Josef Martinez est déterminé à ramener l’Atlanta United FC au sommet de la Major League Soccer (MLS), et il ne dirait pas non à un deuxième Soulier d’or au passage.

Le Vénézuélien aura enfin la préparation nécessaire pour terroriser à nouveau les défensives du circuit Garber. S’il est en mesure de rester en santé, il souhaite remporter le championnat des buteurs, comme il l’avait fait en 2018 avec 31 réussites, un record à l’époque.

«Chaque année, j’essaie de me battre pour le Soulier d’or. En tant qu’attaquant, tu veux marquer des buts et gagner le Soulier d’or. Le plus important est d’essayer de rester en santé et je pense que mon objectif personnel est d’être meneur pour les buts», a expliqué Martinez en conférence de presse.

Le joueur vedette ne manque pas de confiance ni d’objectifs. Auteur de 102 buts dans l’uniforme d’Atlanta United, il espère atteindre le plateau des 200. À 28 ans, c’est faisable, mais compliqué. Il devra au moins rebondir après une campagne de 12 filets en 24 matchs en MLS.

Martinez n’était pas tout à fait remis de sa déchirure du ligament croisé antérieur qui lui a fait rater presque toute la saison 2020. Il a dû subir quatre opérations au genou droit.

«Nous savons tous que l’année dernière a été compliquée. L’équipe et moi avons eu nos hauts et nos bas, et j’ai eu de bons et de mauvais jours quant à ma blessure. Pour moi, il est important de rester en santé», a répété celui qui en sera à une sixième saison en Amérique du Nord.

Soif de victoire

L’année où Martinez avait remporté le Soulier d’or, Atlanta avait mis la main sur la première Coupe MLS de son histoire. L’ancien du Torino FC, en Italie, veut gagner à nouveau, et il espère que ses coéquipiers ont le même appétit que lui.

«Il n’y a rien que l’on ne puisse pas accomplir sans cette envie, cette soif de victoire. C’est ce que nous avons en ce moment. Je crois que notre objectif en tant qu’équipe est de se battre pour les places au haut du classement, de combattre pour essayer d’atteindre la finale», a-t-il indiqué.

Le Vénézuélien entend au moins faire de son mieux. Il n’aura plus de distraction cette année, avec le départ de l’entraîneur Gabriel Heinze, avec qui il entretenait une relation trouble. Le Mexicain Gonzalo Pineda a officiellement été nommé le 21 août dernier, mais en sera à une première campagne complète sur les lignes de côtés à Atlanta.

«Il est difficile pour un jeune comme Pineda de repartir à zéro comme entraîneur-chef. La conversation que nous avons eue s’est déroulée de la meilleure façon possible», a mentionné Martinez à propos du pilote de 39 ans, qui a été adjoint pendant quatre ans chez les Sounders de Seattle avant d’accepter ce nouveau défi.

«Je préfère qu’il me dise les choses directement, qu’il me donne son avis. Nous voulons que la relation soit la plus saine possible pour le bien de l’équipe.»

En 2021, Atlanta a terminé au cinquième rang du classement de l’Association de l’Est, avant d’être vaincu au premier tour des éliminatoires par le futur champion, le New York City FC.

