La halte-chaleur déménage à Trois-Rivières

La halte-chaleur qui était située près du Carré de la Fosse, au centre-ville de Trois-Rivières, en Mauricie, a déménagé dans les locaux de l’organisme Point de rue.

«Les partenaires savaient que c’était une solution temporaire. Au moment où on cherchait un local, il faisait froid. On savait qu’il y avait des gens à la rue donc le temps pressait», a expliqué la cheffe en organisation des services dans la communauté au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Mauricie–Centre-du-Québec, Caroline Creamer.

La roulotte prêtée par la Ville de Trois-Rivières pouvait accueillir entre six et huit personnes chaque nuit. Entre 15 et 20 personnes pourront cependant aller se réchauffer dans les nouveaux locaux qui sont plus grands.

«Point de rue a levé la main pour dire : “vous pouvez utiliser notre local pour qu’on puisse poursuivre la halte-chaleur” qui devrait se terminer le 31 mars 2022», a ajouté Mme Creamer.

Il est par ailleurs plus facile de respecter les consignes sanitaires et la distanciation dans ces conditions, tout en restant au chaud lors des nuits froides.

Tempête de neige

La Mauricie a reçu entre 15 et 25 centimètres de neige, alors que le Centre-du-Québec s’est plutôt retrouvé sous 10 à 15 centimètres. La tempête était toutefois terminée vers 10 h.

Quelques sorties de route ont eu lieu ainsi qu’une collision sur l’autoroute 40 en direction est, à la hauteur de Saint-Anne-de-la-Pérade, entre une camionnette et un poids lourd.

Une parcelle de l’autoroute a alors dû être fermée pendant presque 30 minutes en raison du temps de remorquage. Aucun blessé grave n’a été signalé.