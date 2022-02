À Québec, en fin de semaine, le convoi de la liberté va réunir plusieurs artistes. Entre les discours de Rambo Gauthier, il y aura une performance de Marie-Chantal Toupin, mais aussi trois prestations de Keven Chouinard, qui se présente comme « la voix du convoi ».

Keven a écrit une chanson qui est devenue le chant de ralliement des camionneurs... à travers le monde.

Sauf que... les paroles ne sont pas toujours très claires.

L’HYMNE DES CAMIONNEURS

Keven Chouinard a chanté à plusieurs reprises pour les manifestants à Ottawa. Il affirme même que plusieurs personnes se sont rendues dans la capitale rien que pour l’entendre chanter. Keven, qui a gagné sa vie comme camionneur, a écrit Le convoi...

« Une chanson original (sic) qui viens (sic) de mon cœur directement. »

Sur les médias sociaux, on trouve d’ailleurs plusieurs vidéos de jeunes enfants qui entonnent Le convoi.

Sur Instagram, Keven est fier de partager une vidéo d’un convoi de la liberté en Suisse qui fait jouer sa toune : « Ma chanson est rendu (sic) partout où sa (sic) parle français ».

Mais qu’y a-t-il donc dans cette chanson qui explique son succès ?

C’est peut-être le refrain accrocheur : « Si tu m’empêches de nourrir ma famille / De pas (sic) ramener à maison / la fierté de mon camion / pour pas que tu penses qu’un trucker / est un mou et sans cœur / Moi devenu bataillon, l’unisson remporteront ».

Désolée, mais j’ai beau la tourner dans tous les sens, la phrase « Moi devenu bataillon, l’unisson remporteront » n’a aucun sens.

Un autre passage est tout aussi nébuleux : « Donc le convoi conviendront /prendront la décision /si on reste à maison ».

Conviendrons ? Qu’on viendront ? Je ne sais même pas comment transcrire ce passage.

J’ai écouté plusieurs chansons de Keven Chouinard où il prononce normalement les mots « victoire » ou « histoire ». Mais dans la chanson Le convoi, il veut que ces mots riment avec « passeport sanitaire ». Alors ça donne ceci :

« Pour une passe sanitaire/ Pour une guerre de pouvouère /qui a rien à vouère /avec mes dévouères / sans vouloir de victouère/ dans vos histouères/ obligatouères ».

Ouille, ça fait mal à mes oreilles. Mais Keven est parfois capable de belles rimettes...

« Pour séduire vos désirs /même si ça l’a nous détruit / on écoute la cassette / qui toujours se répète /et puis on la respecte/en faisant des stepettes /à gauche, à drette ».

Écoutez aussi l'édito de Sophie Durocher diffusé chaque jour en direct 7 h 50 via QUB radio :

J’AI FAIT MES RECHERCHES

J’ai appris que Keven Chouinard avait écopé de 50 heures de travaux communautaires, assortis d’une probation de deux ans, dans un dossier de menaces en contexte conjugal, en 2015. Puis je suis tombée sur cette information assez spectaculaire datant du 18 mars 2019.

« Keven Chouinard a été arrêté, vendredi à Chicoutimi, alors qu’il se racontait, en pleine entrevue avec TVA Nouvelles, au sujet de sa carrière et de sa vie parfois difficile ».

En effet, alors qu’il parlait avec TVA, deux policiers l’ont carrément arrêté et il a été « accusé de voies de fait, voies de fait armées et menaces de mort ».

Selon le plumitif du palais de justice, l’affaire s’est terminée en « 810 », c’est-à-dire un interdit de contacts.

C’est ça qu’on appelle « faire face à la musique » ?

— Avec les informations de Michaël Nguyen