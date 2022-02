Les erreurs médicales en diminution au Québec

Le nombre d’erreurs médicales survenues dans le réseau de la santé au Québec a connu une baisse de 10 % l’an dernier par rapport à l’année précédente.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a rendu public vendredi son 13e rapport sur «les incidents et accidents survenus dans le cadre de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec». Celui-ci couvre la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Pas moins de 442 725 «événements indésirables» y sont recensés, un chiffre élevé, mais tout de même en baisse par rapport à l’année précédente.

La majorité de ces événements sont survenus en CHSLD (46,66 %) et dans les hôpitaux (39,46 %), soit une proportion similaire à la période précédente, note le MSSS.

Le ministère rappelle également que ces chiffres doivent «être mis en relation avec le volume de soins». Au Québec, en 2020-2021, on a dénombré 412 638 chirurgies, 2,7 millions de visites à l’urgence, 5,5 millions de consultations médicales en établissement et 12,3 millions de journées d’hébergement en établissement, indique-t-on.

Par ailleurs, seulement 0,09 % des événements déclarés sont à l’origine de conséquences graves et permanentes, et 0,12 % sont reliés à un décès, précise le MSSS.

La publication de ce rapport découle de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et est censée permettre l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins et des services fournis aux usagers.

