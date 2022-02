Les nouveaux légumes 2022

L’engouement pour l’agriculture urbaine ne diminue pas ! Avec le coût des aliments qui augmente sans cesse, des millions de Canadiens cultivent leurs propres légumes et fines herbes sur leur balcon ou dans leur potager.

Voici quelques nouveautés potagères qui mettront de la couleur dans votre potager et dans votre assiette cet été !

Aubergine ‘Ao Daimaru’

Photo courtoisie, Baker Creek Heirloom seeds

Cette variété d’aubergine japonaise ancestrale produit des fruits de couleur verte, à la texture crémeuse et à la saveur riche, peu amère.

À condition de la planter dans un sol riche en compost et exposé au plein soleil, cette plante potagère offre une bonne production même dans les régions nordiques.

Basilic ‘Red Rosie’

Photo courtoisie, Kitchen Table Seed House

Le basilic ‘Red Rosie’ arbore un joli feuillage pourpre très dense, de forme arrondie, faisant au plus 45 cm de hauteur sur un peu plus en largeur.

Les feuilles de ce basilic pourpre possèdent un goût assez similaire à celui du basilic typique ce qui permet de préparer un excellent pesto tout en donnant une touche de couleur au potager.

Qu’on le cultive en pleine terre au potager, en bordure d’une plate-bande ou en pot sur une terrasse, il est nécessaire de disposer ce basilic dans un endroit chaud et bien ensoleillé.

Échalion ‘Crème brûlée’

Photo courtoisie, All American Selections

Ce cultivar d’échalion est le résultat d’un croisement entre un oignon et une échalote française, ce qui a permis une combinaison parfaite entre le rendement et la saveur.

Les bulbes tendres et doux de ‘Crème Brûlée’ atteignent leur maturité plus tôt que les autres variétés. La pelure est de couleur rose cuivré brillant tandis que l’intérieur du bulbe est d’un joli rose violacé et recèle un léger goût d’agrumes lorsqu’on le consomme cru. Lorsqu’il est sauté et caramélisé, ce légume développe alors toute sa saveur.

Cette plante facile à cultiver nécessite un sol meuble et bien drainé situé au plein soleil. ‘Crème Brûlée’ a été primée par l’organisation All America Selections.

Poivron ‘Klari Baby Cheese’

Photo courtoisie, Annapolis Seeds

Cette variété ancestrale d’origine hongroise forme des fruits charnus et juteux faisant de 5 à 7,5 cm de diamètre. Les fruits prennent au départ une teinte jaune puis ils tournent au rouge vif à maturité.

Facile à cultiver et très hâtif, le cultivar ‘Klari Baby Cheese’ atteint guère plus de 45 cm de hauteur à maturité. Cela en fait donc une excellente variété pour la culture en contenant.

Excellents crus ou cuit dans les sauces, les fruits sont traditionnellement transformés en marinades en Europe de l’Est.

‘Klari Baby Cheese’ a été introduit en 1997 aux États-Unis, mais il est disponible depuis peu au Québec.

Tomate ‘Black Strawberry’

Photo courtoisie, Baker Creek Heirloom seeds

Les fruits étonnamment sucrés de cette variété sont striés de jaune verdâtre, de rose et de violet. ‘Black Strawberry’ recèle un fantastique goût fruité, avec des notes de raisin et de prune.

Cette variété très productive et précoce – les fruits atteignent leur maturité en 60 jours seulement – est un choix évident pour les jardiniers et les agriculteurs urbains qui veulent des plants robustes et hâtifs, mais qui ne veulent toutefois pas sacrifier la qualité gustative.

Tomate ‘Orange Accordion’

Photo courtoisie, Etsy.com

Voilà un cultivar de tomate indescriptible qui ne laissera assurément personne indifférent. Avec ses énormes fruits orange fortement côtelés, il s’agit assurément de l’un des cultivars de tomates les plus étranges qui soient !

Comme cette variété aux énormes fruits est particulièrement exigeante, mieux vaut la planter dans un sol riche et humide, dans un endroit bien protégé des vents et exposé au plein soleil, afin d’obtenir tout le succès souhaité.

Tomate ‘Sart Roloise’

Photo courtoisie, Baker Creek Heirloom seeds

Ce cultivar de tomate produit des fruits jaunes aux côtes de couleur pourpre et à la saveur complexe, douce et fruitée, avec une pointe d’acidité. Il s’agit d’une variété de type beefsteak produisant de gros fruits qui peuvent peser jusqu’à 500 grammes chacun.

Développé en Belgique, il s’agit d’un croisement entre la tomate ‘White Wonder’, ce qui lui confère des notes sucrées d’ananas, et la variété ‘Baby Blue’, ce qui explique la teinte bleu indigo sur le dessus des fruits.

‘Sart Roloise’ sera assurément appréciée par tous ceux qui souhaitent ajouter de la couleur et de l’originalité à leur potager et à leurs repas estivaux !

Où trouver des semences des plantes comestibles présentées dans cet article ?