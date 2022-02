«Les retrouvailles» de Pierre Lapointe avec son public montréalais

Pour son retour sur scène post-pandémique, Pierre Lapointe a présenté vendredi soir, dans le cadre de Montréal en Lumière, une version améliorée de sa série de spectacles interrompue par la COVID-19.

À l’extérieur, la Place des Festivals a été joliment décorée par la dernière bordée de neige et les installations lumineuses qui parent ses coins de rue. À l’intérieur, au Théâtre Maisonneuve, c’était soir de fête.

Avec ses boucles d’oreille escargots, son smoking noir, trois choristes et une harpiste, Pierre Lapointe a offert un spectacle à la fois chaleureux, très drôle et mélancolique.

L’auteur-compositeur-interprète a joué les pièces de son album Pour déjouer l’ennui, sorti avant la pandémie, ainsi que quelques-uns de ses classiques revisités.

«Les retrouvailles» s’est ouvert en toute simplicité avec le titre Amour bohème. Le rideau s’est ensuite levé sur Tatouage, dévoilant sa troupe de musiciens, légèrement remaniée en début de semaine en raison de deux cas-contacts déclarés.

L’équipe de l’artiste a donc dû se réorganiser pour trouver des remplaçants à temps et disponibles pour les deux présentations prévues à la Place des Arts, vendredi et samedi. Karl Surprenant, à la basse traditionnelle mexicaine, «est l’un de ceux arrivés sur le “fly” cette semaine», a fait savoir le chanteur en début de spectacle.

José Major aux percussions ainsi que Gabriel Lambert et Félix Dyotte aux guitares accompagnait aussi l’artiste.

L’album «Pour déjouer l’ennui» a été produit par Albin de la Simone sous l’étiquette Audigram, en 2019.

Tandis que l’édition 2021 de Montréal en Lumière, repoussée à 2022, devait accueillir les spectacles de Charlotte Cardin, Leif Vollebekk, Les Deuxluxes et Thierry Larose, seules quelques prestations sont restées à l’horaire, dont celles de Pierre Lapointe, les 18 et 19 février au Théâtre Maisonneuve.

Une pandémie, trois albums

Pendant la pause pandémique, Pierre Lapointe a participé à la création de la bande sonore originale du film Le Club Vinland, en plus de sortir deux albums, soit Chansons hivernales et L’heure mauve, créé pour accompagner l’exposition du même nom du plasticien suisse Nicolas Party présentée au Musée des beaux-arts de Montréal.

Au début du mois de février, Pierre Lapointe a lancé un nouvel album, réalisé à l’invitation du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), pour accompagner la grande exposition immersive de l’artiste visuel Nicolas Party, elle-même baptisée «l’heure mauve».

À la fois poétique et audacieuse, tout comme l’est l’expo, la bande sonore de Pierre Lapointe, qui n’aurait pas existé autrement, a d’abord été créée en revisitant l’histoire de la musique, pour faire écho à l’exposition de Nicolas Party, qui revisite des classiques de l’histoire de l’art.

Ainsi des 14 chansons qui composent cette trame, la moitié sont des reprises tandis que les autres sont des compositions originales. On retrouve sur cet album notamment Le serpent qui danse, de Léo Ferré sur un poème de Charles Baudelaire, L’hymne au printemps de Félix Leclrec et L’hiver, composé par Claude Léveillée et Gilles Vigneault.

L’heure mauve, l’album, et «L’heure mauve», l’exposition, sont toutes les deux des œuvres qui témoignent d’un état d’entre-deux. L’album de l’auteur-compositeur-interprète mélange à la fois le bonheur et la tristesse, le nouveau et l’ancien, alors que l’exposition immersive de l’artiste suisse mélange ces éléments en plus de jouer avec les couleurs, les textures et les matières, comme les pastels, les aquarelles et la sculpture.

Ce dernier album de Pierre Lapointe a été produit par Philippe Brault, sous l’étiquette Bonsound. Piano, guitares, percussions et voix s’accompagnent parfois du Quatuor Molinari, de chœurs, de cordes et de vents.

Tandis qu’une forte musicalité classique s’en dégage.

La tournée de Pierre Lapointe «Pour déjouer l’ennui» devrait se poursuivre jusqu’en avril 2022, tandis qu’il devrait se produire à l’Olympia de Paris le 18 mai 2022.

Les albums L’heure mauve, Chansons hivernales et Pour déjouer l’ennui sont disponibles sur les différentes plateformes d’écoute.

L’exposition «L’heure mauve» est installée au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu’en octobre 2022.

Montréal en Lumière se poursuit jusqu’au 5 mars.

«L’heure mauve»

L’exposition de Nicolas Party, sa première au Canada, est une carte blanche qui lui a été offerte pour créer un dialogue entre son travail et les œuvres du Musée des beaux-arts de Montréal.

«L’heure mauve», c’est cet instant où le crépuscule se teinte de nuances violacées. Les œuvres et les environnements de l’exposition esquissent une histoire à la fois mélancolique et remplie d’espoir «sur le destin du monde naturel». «L’heure mauve» réunit les aquarelles, les pastels et les sculptures.

«L’heure mauve», c’est aussi une toile peinte à l’huile sur papier marouflé sur toile par le peintre québécois Ozias Leduc en 1921. Cette toile a par ailleurs inspiré Nicolas Party dans la création de ses pièces en plus d’y faire référence.

