L’essayiste François Ricard est décédé

L’essayiste, éditeur et professeur de littérature François Ricard est décédé à Montréal à la suite d’une longue maladie.

Né en 1947 à Shawinigan, en Mauricie, M. Ricard a obtenu un doctorat en littérature à l’université d’Aix-en-Provence, en France, en 1971. Il a ensuite commencé à enseigner les littératures française et québécoise à l’Université McGill, où il avait préalablement étudié. L’institution anglophone l’a nommé professeur émérite ces dernières années.

Parmi les essais qu’il a publiés, citons ici «La Littérature contre elle-même» (1985) et «La Génération lyrique» (1992), qui est considéré 30 ans plus tard «comme une étude irremplaçable sur la génération des baby-boomers», selon les Éditions du Boréal. Il a aussi été critique et écrit dans la revue «Liberté», dont il a tenu un temps les rênes.

Spécialiste de l’œuvre de Gabrielle Roy

L’homme était par ailleurs un spécialiste de l’œuvre de la romancière franco-manitobaine Gabrielle Roy. Il était d’ailleurs à la tête du Fonds Gabrielle-Roy. Il a écrit à la demande de cette dernière une biographique définitive intitulée «Gabrielle Roy, une vie» (1996).

«En François Ricard, le Québec perd un de ses plus fins penseurs et un de ses plus grands essayistes. Il perd également un ardent défenseur de la littérature, pour lui synonyme de liberté et d’audace, en laquelle il croyait profondément», a indiqué vendredi, dans un communiqué, les Éditions du Boréal, maison d’édition pour laquelle il était depuis 1983 un membre du comité éditorial. Il y dirigeait la collection «Papiers collés».

François Ricard, qui a remporté deux Prix littéraires du gouverneur général (1985 et 2003) ainsi que le prix Athanase-David (2018), laisse dans le deuil sa femme Marcelle Cossette ainsi que ses frères, sœurs et plusieurs autres membres de sa famille.