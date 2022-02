Montréal: une femme de 49 ans manque à l’appel

La police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver une femme de 49 ans qui est portée disparue depuis jeudi dans le quartier d’Ahuntsic-Cartierville.

Neena Chumber Rani a été vue pour la dernière fois vers 18 h quand il a quitté son domicile d’Ahuntsic-Cartierville.

Les enquêteurs et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal.

Femme à la peau basanée, Mme Rani mesure 1,55 m et a les yeux noirs et les cheveux longs noirs grisonnants. Elle a l’habitude de fréquenter les secteurs d’Ahuntsic-Cartierville et Parc-Extension.

La quadragénaire qui s‘exprime en français, en anglais et en punjabi aurait un grain de beauté près de l’œil droit.

Elle portait un manteau brun aux genoux, une tuque foncée et des bottes brunes.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.