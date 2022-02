Nous sommes tous camionneurs ?

Que demandent les camionneurs pour entreprendre la levée de leur siège ? « Que les mesures sanitaires fédérales soient réévaluées : tests de dépistage à la frontière, vaccination obligatoire des fonctionnaires, des camionneurs et des travailleurs ferroviaires, et qu’un plan de déconfinement soit présenté d’ici le 28 février. » Telle étaient les termes de la motion présentée par le Parti conservateur au parlement canadien. Précisons que cette motion a été défaite par les trois autres partis, libéraux, néo-démocrates et verts, et que les bloquistes ont appuyé la motion. C’est à n’y rien comprendre.

Tant qu’à y être, multiplions les blocages de protestation. Je propose que le personnel ferroviaire, le personnel de l’aviation civile, y compris le secteur touristique, les marins et capitaines de bateaux, y compris les paquebots de croisière, les chauffeurs de taxis (sauf Uber, bien sûr), les chauffeurs d’autobus et de métro, en fait tout ce qui a trait au transport de marchandises, de personnes et d’animaux bloquent tout, gares, aéroports, ports et principaux axes routiers, pour protester contre les mesures de protection sanitaire.

Vous imaginez la scène ? Des avions, des trains, des bateaux, c’est dur à remorquer. Sauf les voitures taxis, qui seraient des proies faciles pour les remorqueurs sans pitié. Et tout ce beau monde dans leurs avions, trains, bateaux, autobus et taxis à qui on apporterait notre soutien et des vivres pour continuer le combat jusqu’à la victoire finale. Pendant ce temps, les passagers, avec leurs valises, feraient le pied de grue dans les gares, les ports, aéroports et taxis, tiraillés entre la solidarité et l’impatience. Qui sait : peut-être verrait-on des nouveaux UBER faire leur apparition dans notre paysage congestionné ? Uber aviation, Uber rail, Uber maritime, Uber vacances... et même Uber camionnage. Maxime Bernier ne pourrait certes pas s’y opposer. Vous aurez compris que je fais de l’ironie.

« Il n’y a vraiment aucune raison pour qu’on nous impose, d’en haut, le port du masque, la distanciation sociale, le vaccin à double ou triple dose et les tests de dépistage à tout bout de champ », entend-on un peu partout. Ça coûte cher, ça occasionne des pertes de temps et d’énergie et c’est prouvé, c’est inutile, renchérit-on. Tout le monde ou presque connaît quelqu’un qui a été vacciné et qui a été malade malgré tout. Pour les sceptiques, le complot a assez duré. Bas les masques, messieurs Legault et Trudeau, et mettez vos culottes ! Avouez tout de suite et ça évitera des millions de poursuites de la part de citoyens mécontents en santé. Un arrangement à l’amiable, toujours préférable aux longs et coûteux procès, pourrait être envisagé et certains prestigieux bureaux d’avocats y travaillent déjà d’ailleurs.

Parce que, si ça continue à ce rythme, le personnel hospitalier, qui est à bout de souffle, n’aura d’autre choix que de fermer boutique et d’occuper hôpitaux et cliniques. Pour d’autres raisons, certes, mais cette protestation s’ajouterait aux autres protestations, pour former un joyeux concert polyphonique et pandémique. Là, on serait plutôt mal pris, parce que des Uber hôpitaux, c’est plutôt improbable. Même si on les mettait tous ensemble, ces patenteux de la médecine et autres gurus professionnels de la science et de la vérité vraie qui pullulent sur le Net, ces ultimes bastions contre le complot international, on n’y arriverait pas. Et puis, il faudra bien des infirmières et des médecins pour soigner tous ces grévistes si le mouvement de protestation contre les mesures sanitaires se prolonge. Faut-il prévoir une hausse des cas d’infection ? À bien y penser, les médecins, les infirmières et le personnel hospitalier ne sont pas camionneurs.

Alors, « nous sommes camionneurs » ?