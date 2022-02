Patinage longue piste: Laurent Dubreuil rafle l'argent au 1000 m

Le patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil a remporté la médaille d'argent à l'épreuve du 1000 mètres des Jeux olympiques de Pékin, vendredi.

Le Québécois a ainsi effacé sa déception vécue au 500 m quelques jours auparavant, dans laquelle il avait conclu au pied du podium. Cette fois, son chrono de 1 min 08,32 s lui a permis de finir derrière le gagnant, le Néerlandais Thomas Krol (1:07,92), et devant le Norvégien Havard Lorentzen (1:08,48).

🤩 MÉDAILLÉ D'ARGENT 🥈



Laurent @Dubreuil92 monte sur le podium du 1000 m

⏱️ 1:08,32 ⚡️ pic.twitter.com/crIySl7ZOl — Équipe Canada (@Equipe_Canada) February 18, 2022

«Ma force, c’est le départ, c’est le premier tour. Cette saison en Coupe du monde, on a fait quatre 1000 m et à chaque fois, j’étais en tête avec un tour à faire. Et les quatre fois, j’avais manqué de jus pour me retrouver hors du podium. Mais aujourd’hui, mon départ était meilleur qu’à l’habitude. J’ai pu garder suffisamment ma technique pour rester sur le podium», a-t-il déclaré en entrevue à Radio-Canada.

«Mon dernier tour n’était pas joli comparativement à ceux de Thomas et d’Havard, mais ce n’est pas ma force. Ce sont des gars de distances moyennes, tandis que je suis un sprinteur. J’ai été capable d’aller assez vite pour me garder une marge de manœuvre.»

Un autre représentant de la Belle Province était en action, soit Antoine Gélinas-Beaulieu. Avec un temps de 1:10,075, il a pris la 24e place. Le Canadien Connor Howe (1:08,97) a conclu au 12e rang.

