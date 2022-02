Pourquoi le malheur s’acharne-t-il sur moi?

J’ai toujours eu l’impression d’être née pour rien, parce que rien de ce que j’ai touché dans mes 60 ans de vie n’a donné quelque chose qui me satisfasse. Née au milieu d’une famille de trois où l’aîné était le préféré de ma mère et la cadette, celle de mon père, je suis passée dans le beurre.

Je me suis dirigée vers l’enseignement pour faire plaisir à ma mère, même si je n’aimais pas vraiment ça, sans avoir le courage de me rendre au doctorat comme ma sœur, ce qui m’a toujours complexée. Mon frère lui s’est dirigé vers le monde des affaires dont il avait la bosse comme mon père. Mon frère et ma sœur ont fondé leurs familles, mais moi je n’ai jamais été bien avec les garçons et je n’ai jamais senti l’appel de la famille. J’ai même essayé les femmes sans plus de succès.

Je pourrais prendre ma retraite, mais je préfère attendre à soixante-cinq ans, puisque je ne saurais pas quoi faire de mes dix doigts sans mon travail. En plus que je n’ai jamais réussi à me faire de véritables amis(es) dans l’enseignement. Il faut croire que là encore je n’étais pas à la hauteur des autres. Ce désamour qu’ils avaient de moi, mes parents me l’ont comme tatoué dans le cœur, et ça a débordé partout dans ma vie.

Jamais jusqu’à son décès, ma mère ne m’a fait sentir que je comptais pour elle. Quant à mon père, englué dans les nuages de la maladie d’Alzheimer, il ne se rappelle pas que je suis sa fille. Vous me direz que c’est pareil pour mon frère et ma sœur, mais je le ressens plus qu’eux, puisque je n’ai jamais compté pour lui.

Vous prônez l’idée de conserver l’espoir vivant dans votre livre « Carnet d’un voyage intérieur ». Mais pour quelqu’un comme moi à qui on n’a jamais donné d’espoir d’être aimée un jour, comment voulez-vous que je sois d’accord ? Tout le monde trouve que je me plains le ventre plein, mais personne n’a jamais chaussé mes souliers pour dire ça.

Seule jusqu’à la fin

Vous avez fait le choix d’être seule et vous le serez certainement jusqu’à la fin. Mais vous n’avez que vous à blâmer pour ça. On dirait que votre vie est basée sur la comparaison. Vous ne parlez jamais de vous comme d’un être à part entière. Vous en parlez toujours en comparaison avec les autres. Il se peut que vos parents aient manqué d’empathie à votre endroit, mais comment cela a-t-il pu déteindre dans votre milieu de travail sans que vous n’en portiez une part de responsabilité ?

Votre lettre m’a attristée. Personne, incluant moi-même, ne pourra réussir à vous convaincre que les choses peuvent changer dans votre existence si vous le voulez sincèrement, parce que vous avez fermé la porte à toute forme d’espoir. Dans la vie, la seule personne qu’on doit essayer de dépasser, c’est soi-même, en faisant des efforts pour s’améliorer, un jour après l’autre. À vous de trouver la volonté de vous y mettre.