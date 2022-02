Solution à la sécheresse buccale

Je vous écris, à la suite du courrier de Sylvie qui souffrait de sécheresse buccale. Je vis avec ça. Après quelques visites médicales, on m’a diagnostiqué un reflux gastrique responsable du problème ainsi que de mes maux de gorge. La spécialiste consultée m’a prescrit un médicament qui s’appelle Teva Bupropion. En surplus de ce traitement, l’objectif visé consiste me laver les dents et à me rincer la bouche régulièrement avec du Biothène. Ça m’a apporté tout un soulagement. Sans oublier de couper sur les irritants de l’estomac, comme le café, l’alcool et les fritures.

Suzanne, soulagée

Merci de vos suggestions, dont la plus importante selon moi, est le médicament, qui devra faire l’objet d’une ordonnance faite par un médecin.