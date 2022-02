Trois rouges et deux blancs qui ont du ballant

Vous connaissez l’adage selon lequel « blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp ! » Autrement dit, on ne devrait pas boire de vin blanc sec après du rouge sec.

Rien n’est plus faux !

En fait, tout dépend des vins. On choisira l’ordre en fonction du style de vin, mais aussi des mets à table. On pourra, par exemple, partir avec un rouge léger et croquant de Beaujolais ou de Loire pour accompagner une entrée de tartare de bœuf et poursuivre sur un blanc gras et dense de Bourgogne ou de Californie en guise de réplique à un poisson à chair blanche comme la morue.

Il est d’ailleurs coutume en Bourgogne de commencer avec les rouges et de passer ensuite aux blancs. En réalité, l’acidité et la fraîcheur du blanc permettent de donner une seconde vie au palais du dégustateur devenu saturé par la masse tannique et la richesse du rouge.

Bref, peut-être faut-il corriger le dicton : « Blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout trouve son ballant ! » Voici trois rouges et deux blancs à essayer pour vous en convaincre

Buvez moins. Buvez mieux.

Château Le Gardera 2020, Bordeaux Supérieur

Photo courtoisie

France 13,5 %

2,2 g/L – Biologique | ★★★ | $$

Code SAQ : 14783544

On trouve de plus en plus de vins de Bordeaux issus de la culture biologique. C’est le cas de cette propriété située dans la commune de Langorian et appartenant à la famille Gonfrier. Dominé par le merlot (60 %), complété par le cabernet-sauvignon (33 %) avec pour le reste du cabernet franc et du petit-verdot, vous avez ici l’archétype du bordeaux qui donne soif. Un fruit tendre, des tanins serrés et élégants, une finale gourmande où pointent des flaveurs de café et de cassis.

Nicolas Potel, Chorey-lès-Beaune 2019

Photo courtoisie

France 13 %

2g/L | ★★★ | $$$

Code SAQ : 12613728

Le pinot de bistro qu’on voudrait pouvoir trouver dans tous les restos. Une robe assez saturée et lumineuse laissant place à un nez séduisant de cerise rouge, de réglisse, d’herbe avec un fond de fumée et de cèdre qui laisse penser à un élevage en barrique. La bouche montre un fruité généreux s’articulant autour de tanins énergiques tout en préservant une bonne fraîcheur. Pas le plus délicat, mais les amateurs de pinots généreux seront ravis. À servir idéalement à table.

Fontana, Dominio de Fontana Crianza 2019, Uclés

Photo courtoisie

Espagne 14,5 %

1,9 g/L – Biologique | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 10253651

Un assemblage de tempranillo et de cabernet sauvignon d’Ucles, une appellation située au nord de la région de Castille-La Manche. Nez facile et immédiat de prune, de cerise en confiture, de cassis avec une touche de fumée/vanille qui vient probablement du vieillissement de 12 mois en fûts de chêne américain et français. Fruité généreux, des tanins qui rendent l’ensemble mi-corsé et une finale à la fois veloutée et capiteuse évoquant les épices et le cuir.

Parès Baltà, Calcari Xarel-Lo 2020, Penedès

Photo courtoisie

Espagne 12,5 %

1 g/L – Biologique | ★★1/2 | $$

Code SAQ : 11377225

Joli vin blanc catalan qui rappelle par sa droiture et sa vivacité certains vins du Muscadet. Un nez de bonne expression rappelant les fleurs, la pêche et l’iode. Assez de volume en attaque pour faire équilibre à la vigueur de l’acidité. Bien sec et de longueur appréciable sur des notes salines. Un incontournable avec les huîtres.

Dupéré Barrera, Nowat 2020, Côtes de Provence

Photo courtoisie

France 13 %

2 g/L | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 11457313

Dès le premier verre, on a l’impression de se retrouver en Provence avec la Méditerranée tout à côté. Élaboré par le couple franco-québécois Laurent Barrera et Emmanuelle Dupéré, ce blanc à base de vermentino est complété par le sémillon et l’ugni blanc. Des tonalités agréables de pomme mûre, d’amande, de poire, de miel et d’aubépine. La bouche est ample, presque juteuse, l’acidité est délicate et la finale bien parfumée.