Un engouement pour Les Cowboys Fringants

LYON | Pendant que les Québécois doivent toujours attendre la mi-mars pour le retour des grands concerts, les Cowboys Fringants se préparent à jouer devant 20 000 admirateurs français, en fin de semaine, à Lyon et Paris.

Reportée trois fois depuis 2020 à cause de la pandémie, cette mini-tournée européenne, qui s’arrêtera aussi à Nantes, Brest et Genève, se met en branle, ce soir, à la halle Tony-Garnier, un ancien abattoir de Lyon converti depuis les années 1980 en salle de concert.

On prévoit que 10 000 personnes s’y entasseront pour assister aux retrouvailles avec le groupe québécois.

Photo courtoisie, compte Instagram des Cowboys Fringants

Samedi, 10 000 autres fans les verront à l’Accor Arena. Après presque vingt ans à donner des spectacles en France, ce sera la première fois que les Cowboys Fringants monteront sur la scène de l’amphithéâtre parisien qui a vu défiler les plus grandes stars du rock.

« C’est énorme », s’enflamme le gérant du groupe, Claude Larivée.

« Partout, on va avoir des records de vente de billets. À Lyon, on a toujours fait de très gros scores. Cette fois-ci, ça va être exceptionnel parce qu’on est à guichets fermés [comme à Paris et Nantes], à 10 000 spectateurs. À chaque passage, on attire de plus en plus de gens. La dernière fois, on était à 7500. »

Photo courtoisie

« Attendus de pied ferme »

La dernière série de concerts des Cowboys Fringants en Europe remonte à l’été 2019. Les fans français qui détiennent des billets depuis 2020 pour les revoir ont donc été patients.

« On les attend de pied ferme. Ce sera festif », prédit Bruno Cadoret, l’ancien président des Cousins fringants, autrefois le fan-club français des Cowboys.

Samedi, il croit que les plus motivés devraient faire la file devant l’Accor Arena à compter du milieu de l’après-midi pour avoir les meilleures places en vue du concert en soirée.

« Il faut arriver tôt parce que dans les grandes salles comme ça, on veut être dans les trois premières rangées pour bien les voir. »

« On sent que les Français ont vraiment, mais vraiment envie de se retrouver dans une salle avec les Cowboys. Il y a une communion qui est aussi unique que celle qu’on peut retrouver au Québec. C’est incroyable », constate Claude Larivée.

Photo courtoisie

Divisée en trois

Cette tournée promise en 2020 aura donc finalement lieu, mais en pièces détachées. Au lieu de se déplacer pour une seule grande série de concerts, les Cowboys Fringants feront trois mini-tournées d’ici la fin de 2023.

L’enjeu est le même qu’au Québec : la multiplication des reports surcharge les calendriers. Trouver des dates devient une tâche complexe. C’est d’ailleurs pour cette raison que le groupe a choisi de donner les premiers concerts dès maintenant.

« En France, c’était impossible d’avoir une date de week-end pour l’année à venir si on déplaçait une autre fois la tournée », explique leur gérant.