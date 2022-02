Un quadragénaire porté disparu depuis le 11 février à Gatineau

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 41 ans porté disparu depuis le 11 février.

Jamie Brennan mesure 1,65 m, pèse 73 kg et a les cheveux châtains courts et des cicatrices au niveau du front et des joues, selon la description de la police.

Ayant le teint pâle, le quadragénaire qui pourrait se déplacer à pied pourrait se trouver à Gatineau, à Ottawa ou dans les municipalités limitrophes, y compris ailleurs en Ontario ou au Québec.

Il pourrait se trouver dans un centre d’hébergement temporaire, selon la police de Gatineau qui dit avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Le SPVG poursuit les démarches d’enquête pour localiser M. Brennan et demande à quiconque qui l’aurait aperçu d’appeler immédiatement au 819 246-0222.