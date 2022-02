ROY, André



À Longueuil, le 4 février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé M. André Roy, époux de Mme Marielle Aubin Roy, fils de feu Adrienne Therrien et de feu Maurice Roy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Lise Richard), Nancy (Guy Garceau) et Suzie (Simon Desjardins); ses petits-enfants Jonathan (Margarita Makarova), Alexandre (Mélina Vanasse), Frédérick, Mallory et Delphine; ses soeurs Rolande (Roger Bernier), Solange (Claude Leclerc) et Ginette (Jean Pouliot); ses frères Rémi (Nicole Plante), feu Roméo et Yvon (Fabienne Labbé), ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mars 2022 de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h, de même que le samedi 19 mars de 9h30 à 11h30, au complexe funéraireLes funérailles auront lieu en l'église Ste-Famille de Boucherville à 13h le samedi 19 mars 2022.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher et de la résidence Caléo de Boucherville pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie ou à la Fondation du CHUM serait apprécié en la mémoire d'André.