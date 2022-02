BOURDAGES, Serge



Le 12 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Serge Bourdages, époux de Mme Carmen Ménard.Il repose désormais auprès de sa fille feu Marie-Josée (Richard).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Johanne (Maurice) et Danielle (feu Jean-Guy), ses fils Serge (Danielle), Luc (Suzanne), Jacques (Stéphanie), ses 17 petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants, ses 2 arrière-arrière-petits-enfants, son frère Augustin (Micheline), ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 27 février de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même dimanche 27 février, à 17h en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer.