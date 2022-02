DENIS, Clotaire J.



Décédé le 14 février 2022 au CUSM de Montréal, il laisse dans le deuil sa conjointe Claire (née Lafontaine) avec qui il célébrait 70 ans de mariage en septembre dernier, son fils Marc (Sandra), ses petits-enfants Philippe (Elena), Carolyne (Brent), Paul (Jessica) et ses arrière-petits-enfants Jordan, Matthew et James ainsi qu'un quatrième attendu en mai.Natif de St-Eugène-de-Guigues dans le Témiscamingue, M. Clotaire Denis a connu une longue carrière à succès dans le milieu du prêt et de la finance avec HFC et Le Permanent entre autres, suivie de nombreuses années fructueuses en tant qu'agent immobilier dynamique, décoré "Grand-Maître Vendeur" après à peine quelques mois dans l'industrie. Il prit sa retraite définitive au tournant des années 2000 pour profiter de croisières mémorables de par le monde avec sa conjointe Claire. Toujours habile en comptabilité, M. Denis est décédé le jour de son 94e anniversaire de naissance. Il aura équilibré les chiffres jusqu'à la fin.Une rencontre aura lieu le samedi 26 février 2022 de 13h à 15h à la :En lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la mémoire de M. Clotaire J. Denis via la Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar de l'Ouest de l'île, à Kirkland, en ligne au :