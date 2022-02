AUGER, Jacques



À Sainte-Agathe, le 4 février 2022 à l'âge de 89 ans est décédé M. Jacques Auger époux de feu Mme Madeleine Giguère.Il laisse dans le deuil ses enfants Annick (Joel) et feu Eric, ses petits-enfants Lucas et Thomas, ses frères et soeurs Pierre (Nicole), Robert, Jean (Lise), Monique, Micheline, feu André (Pierrette), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents, ami(e)s et collègues de Tremblant.Un recueillement en présence des cendres de Jacques aura lieu le samedi 5 mars 2022 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 à la :SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, J8C 2H5En mémoire de Jacques, un don peut être fait à la Société de l'Arthrite.