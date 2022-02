BISSONNETTE, Omer



Le 10 février 2022 à St-Jérôme, est décédé M. Omer Bissonnette, conjoint de feu de Ginette Cayer.Il laisse dans le deuil ses frères, soeurs et ami(e)s.Unspécial au C.L.S.C. de St-Jérôme et aux employé(e)s de Pallia-Vie pour leurs soins et leurs dévouements.