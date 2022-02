ALLARD, Jacques



À St-Jean-sur-Richelieu, le 9 février 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jacques Allard, époux de Mme Lucille Delorme, demeurant à Mont Saint-Grégoire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Etienne (Camille), Émilie (Julien) et Magali (Branko). Il laisse également ses petits-enfants, Jeanne, Ingrid, Dimitri et Èvelina; ses frères et soeurs, Janine, Louis-Georges, Madeleine, feu Marthe, Fernand, Jules, François, Marcel, Jacinthe, Denis, Jean-Pierre, Lucie, René, Yvon, Cécile et leurs conjoint(e)s ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Allard sera exposé le vendredi 25 février 2022 à 10h au salon funéraireFARNHAM J2N 2W8Tél. : 450-293-4474 www.desourdy.caLes funérailles auront lieu ce même vendredi 25 février 2022 à 14h30 en l'église Saint-Grégoire-le-Grand de Mont-Saint-Grégoire, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Des dons en sa mémoire à Semences du Patrimoine seraient appréciés; formulaires disponibles au :https://semences.ca/sw8/web/boutique