CHARBONNEAU, Claude



À l'âge de 77 ans, est décédé à Laval, le 7 février 2022, M. Claude Charbonneau de la Covid-19. Il est le fils de feu Aline Infante-Charbonneau et de feu Réal Charbonneau.Frère de Jean-Paul Charbonneau (Colette Bellemare) et de feu Lise Charbonneau, il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines.Un merci à Marie-Claude et à Daniel qui en ont pris soin, au cours des dernières années, alors qu'il était en CHSLD. Un merci également au personnel du CHSLD de Laval.La famille recevra les condoléances le samedi 23 avril 2022 de 13h à 17h, suivi d'une cérémonie, au complexe funéraire: