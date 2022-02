MERCIER (née MELANSON)

Marie-Antoinette



À Beauharnois, le 10 février 2022 à l'âge de 81 ans est décédée Mme Marie-Antoinette Melanson, épouse de M. Martin Mercier et mère de feu Réjean.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Alain (Claudia), ses petits-enfants : Emma et Meghan, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 février 2022 de 9h à 11h au :STÉPHANE GENDRON110 RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 11h en la chapelle du salon funéraire. Elle reposera ultérieurement au cimetière St-Clément de Beauharnois.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.