CARDINAL BOILEAU, Hélène



À l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, le 13 février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée Hélène Cardinal, épouse de feu Réjean Boileau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Christine Durocher), Jean-François et Nathalie (Marc Farmer), ses petits-enfants, Vincent et Zack, sa belle-soeur Estelle Brunet (feu Hervé Cardinal), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mars 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 19 mars dès 12h :ST-LAZARE, J7T 2Y7www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 19 mars à 14h, en l'église de Saint-Lazare (1980, ch. Sainte-Angélique).