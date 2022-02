ROBINSON (née LÉVEILLÉ)

Jeannine



Au CHSLD Emile McDuff, le 14 janvier 2022, à l'âge de 90 ans est décédée madame Jeannine Robinson (née Léveillé), épouse de feu André Robinson.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Émile), feu Michel (Danielle), Johanne (Clyde) et Chantal (Gaston), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Madeleine (feu Germain), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 février 2022, de 14h à 17h, au:850, MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC, J7K 2L7Une cérémonie, en son honneur, aura lieu le même jour, à 16h, dans le salon immédiat.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Montréal, In Memoriam de Jeannine. "