Asselin (née Martineau), Pierrette



À Saint-Jérôme, le 24 décembre 2021, nous a quittés tout doucement cette femme rayonnante, unique et au sens de l'humour hors du commun. Véritable rayon de soleil, elle a semé à tout vent l'amour, la joie et les sourires sur son parcours.Épouse de feu Roger Asselin, elle est la maman de Guy (Marie-Anne Robillard), Andrée (Claude L'Heureux), Diane (André Gagné) et de Pierre (Anne-Marie Landry).Grand-maman de six petits-enfants, soit Jean-François, Stéphane, Geneviève, Marie-Eve, Christian et Pierre-Olivier, elle est également l'arrière-grand-maman de neuf arrière-petits-enfants.Fille de Christiana Poirier et Joseph Martineau, elle était la dernière d'une belle famille de neuf enfants. Elle laisse dans le deuil ses soeurs Liliane (Léopold Champagne) et Denise (feu Jean-Claude Roy), ses belles-soeurs et beaux-frères, de nombreux neveux et nièces, de même que plusieurs amis(es).Afin de lui rendre hommage et de célébrer sa vie, la famille accueillera parents et amis le dimanche 27 février 2022 de 13h à 17h, au Complexe funéraire Magnus Poirier, situé au 6825, rue Sherbrooke Est à Montréal. Le tout sera suivi d'une cérémonie qui aura lieu à 17h au même endroit, en plus d'être accessible par webdiffusion.En raison des mesures sanitaires, il sera possible d'avoir un roulement de 50 personnes à la fois à l'intérieur.