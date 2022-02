MATHON (DUPLANTIS), Denise



À Laval, le 11 février 2022, à l'âge 92 ans est décédée Mme Denise Mathon (née Duplantis), épouse de feu M. Roger Mathon.Elle laisse dans le deuil ses deux fils François et Sylvain, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que la belle-famille Mathon.La famille recevra vos condoléances le mardi 22 février dès 9h30 en :3250, RUE ESTHER, LAVAL, H7P 4X3Les funérailles seront célébrées en ce même jour, à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à une fondation de votre choix.